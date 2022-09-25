Такси прощается с Toyota

На фоне закрытия завода японской Toyota в России рынок теряет одну из ключевых локальных моделей — Camry. Сейчас в РФ почти не осталось запасов немассовых седанов. Хотя такие автомобили значительно уступают сегменту кроссоверов (SUV) по объемам продаж, аналитики отмечают потребность в замене Camry в том числе в такси. Ряд из них полагает, что китайские марки выйдут в сегмент D в ближайшее время. Другие собеседники “Ъ” отмечают, что успех Toyota с позиционированием повторить будет сложно: пока это удалось только Kia c моделью K5. Судьба завода Toyota еще менее определенная: на рынке избыток мощностей и дефицит проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборка автомобиля Toyota Camry

Фото: PhotoXpress Сборка автомобиля Toyota Camry

Фото: PhotoXpress

Закрытие завода Toyota на фоне проблем с поставками, о чем “Ъ” написал 23 сентября и которое позднее концерн официально подтвердил, может грозить России потерей ключевых для ее рынка моделей. «После шести месяцев простоя компания не видит реалистичной возможности для возобновления производства в будущем»,— говорится в заявлении Toyota.

Завод «Тойота Мотор» в Шушарах (Петербург) — одно из первых собственных производств иностранных автоконцернов в РФ: ранее запустился только Ford во Всеволожске (Ленобласть, перестал выпускать автомобили в 2019 году). При этом если американский концерн с 2002 года выпускал модели сегментов С (Focus) и D (Mondeo), то Toyota сделала ставку на сегменты D (Camry) и SUV (RAV4), несмотря на популярность модели Corolla (сегмент C). В итоге сегмент C в России стал сокращаться, и уже в 2014 году Corolla, как и Focus, покинула топ-25 наиболее продаваемых моделей авторынка. В последние годы Camry и RAV4 оставались популярными на рынке.

Camry «за счет удачного позиционирования» по сравнению с той же Mondeo даже в ограниченном по емкости сегменте D стала генерировать неплохие объемы, отмечает автомобильный эксперт Владимир Беспалов. Он отмечает, что машина активно поставлялась в том числе в такси.

Источники “Ъ” на авторынке отмечают, что Camry «вошла в культурный код», напоминая о трендах в социальных сетях под строчки «любви достойна только мать и Camry 3.5».

Теперь вместе с закрытием завода Toyota в Шушарах и на фоне продолжающейся приостановки поставок автомобилей в РФ рынок теряет эту ключевую модель сегмента D.

В последние годы схожие объемы продаж были у Kia Optima/K5, но определенности по поставкам здесь также нет. Фактически сейчас российский авторынок не может предложить выбор покупателям седанов: китайские автоконцерны, продолжающие поставки и выпуск в РФ, предлагают только машины SUV-сегмента. Владимир Беспалов полагает, что фокус на сегмент D на российском рынке вряд ли будет делать кто-то из имеющихся или новых китайских брендов. «Все-таки это не растущий сегмент внедорожников и не массовый сегмент B,— говорит господин Беспалов.— Несмотря на более высокую по сравнению с массовыми автомобилями маржинальность, для обеспечения экономики такого проекта необходимы определенные объемы. Не факт, что кто-либо сможет здесь правильно позиционировать модель и активно развиваться».

Впрочем, Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что в массовом сегменте сложно представить рынку что-то дешевле Lada. Он считает, что, несмотря на основную ставку на SUV, китайские автоконцерны будут выходить на рынок с седанами сегмента D.

«Теоретическое замещение Camry может произойти в том числе из-за высокой остаточной стоимости седанов как более понятного продукта и необходимости машины этого сегмента в такси как более подходящей, чем внедорожники»,— отмечает он.

Возможную судьбу завода Toyota после консервации аналитики затрудняются предсказывать. Так, Владимир Беспалов отмечает, что завод, очевидно, не может быть продан за существенные деньги из-за наличия других вакантных простаивающих площадей. Он отмечает, что в теории площадка может быть приобретена под локализацию комплектующих — так произошло с заводом Ford во Всеволожске. В принципе при наличии кандидата на выпуск автомобилей площадка, где выполнялись сварка, окраска и штамповка, может быть адаптирована под производство другого бренда, хотя оборудование в любом случае придется частично заменять, например штамповку, рассуждает он.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, 23 сентября: «Могу сказать, что промышленность Санкт-Петербурга, предприятия оборонно-промышленного комплекса нуждаются в квалифицированных кадрах, поэтому люди, увольняющиеся c Toyota, могут и будут востребованы там».

Хотя власти Петербурга участвуют в обсуждении возможной передачи актива, опрошенные “Ъ” аналитики сомневаются, что на базе площадки будет создан аналогичный заводу «Москвич» (Renault передал завод за рубль правительству Москвы вместе с его юрлицом «Рено Россия» и штатом) проект. Основным покупателем продукции «Москвича» должны стать парки каршеринга. Владимир Беспалов добавляет, что сегмент каршеринга в Петербурге не такой большой в абсолютном выражении, как в Москве.

Ольга Никитина