Китайские автомобили взяли в залоги

Китайские автомобили, вошедшие в топ-25 продаж на рынке новых машин в РФ, впервые стали пользоваться популярностью для обеспечения займов. В автозалоги попали Chery Tiggo 7, Haval Jolion и Geely Coolray, хотя лидерами сегмента остаются бестселлеры прошлых лет Ford Focus и Hyundai Solaris. Аналитики отмечают, что китайские автомобили в России проходят тот же путь, что и корейские, увеличивая лояльность к брендам. Кроме того, довольно молодой парк делает их более привлекательным предметом автозалога. При этом кризис практически не сказался на интересе клиентов к таким займам — их число остается стабильным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Китайские автомобили стали впервые использовать для автозалогов, сообщили в сервисе CarMoney по итогам первого полугодия. В качестве залога по кредиту использовались Chery Tiggo 7, Haval Jolion и Geely Coolray. Chery Tiggo 7 PRO и Haval Jolion вошли в топ-20 продаж в январе—июне, Geely Coolray — в топ-25 по итогам июля, следует из данных АЕБ. Парк автомобилей марок из Китая в РФ на 1 июля составил 1,8% от общего количества, или 829,8 тыс. легковых машин, подсчитывал «Автостат».

Несмотря на ухудшение экономической ситуации, общее число машин в залоге по итогам первого полугодия осталось почти на уровне прошлого года, достигнув 21,6 тыс. машин против 20,2 тыс. годом ранее. Наиболее популярной моделью в автозалогах традиционно остается Ford Focus, который с 2019 года не продается в РФ, далее идет Hyundai Solaris. По данным «Автостата», эти модели по итогам полугодия стали и наиболее продаваемыми иномарками на рынке автомобилей с пробегом, хотя лидерство на нем остается за Lada. Впрочем, в целом российские автомобили не пользуются популярностью для обеспечения займов — доля таких залогов составила 6,4% против 7% годом ранее, говорят в CarMoney. Топ-5 моделей в залоге состоит из бестселлеров рынка последних лет: Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Octavia.

Наиболее дорогие автомобили для залога в январе—июне использовали жители Москвы, на долю которых приходится более 14% новых выдач. Самым дорогим автозалогом стал Mercedes-Benz AMG G 63 стоимостью 18,5 млн руб. против Rolls-Royce Ghost стоимостью 9,5 млн руб. во втором полугодии 2021 года. В Санкт-Петербурге самым дорогим залогом стал Audi Q7 стоимостью 5,7 млн руб. против Mercedes-Benz GL 350 D 4MATIC стоимостью 5,4 млн руб. в 2021 году. При этом самыми популярными моделями в Москве стали автомобили Kia Rio и Ceed, в Петербурге — Hyundai Solaris и Accent. В Краснодарском крае, где традиционно используют дорогие автомобили в залогах, самым высоким предложением стал Infiniti QX80 стоимостью 4 млн руб.

Средняя стоимость залога в первом полугодии достигла 900 тыс. руб., что на 28,6% выше, чем в конце 2021 года, сообщили в CarMoney. Отметим, что на фоне девальвации рубля в марте и приостановки поставок и выпуска автомобилей иностранных марок в РФ весной этого года цены на автомобили значительно увеличились. Средняя стоимость некоторых китайских автомобилей, поставки и выпуск которых в РФ продолжаются, в 2022 году выросла порой даже больше, чем европейских и корейских. Например, новый Haval Jolion, по данным «Автостата», с начала года подорожал на 49%, до 2,03 млн руб., тогда как Volkswagen Polo — на 51,6% (1,3 млн руб.), Hyundai Solaris — 45,2% (1,4 млн руб.), Kia Rio — 41,4% (1,4 млн руб.). Средняя сумма запрашиваемого займа выросла с 250 тыс. до 267 тыс. руб., а в июне средний чек достиг рекордного показателя — 300 тыс. руб.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что парк китайских автомобилей и их доля на российском рынке сейчас увеличиваются и одновременно меняется восприятие этих машин. «Тот же поначалу осторожный интерес мы видели к корейским автомобилям»,— говорит он. Сейчас парк Kia и Hyundai в России, по данным «Автостата», насчитывает по 2,5 млн машин, тогда как Chery — 231,1 тыс., Geely — 159,4 тыс., Haval — 82,4 тыс. Рост популярности и лояльности к китайскому автопрому делает их оценку более интересной для финансовых организаций, продолжает аналитик. Кроме того, в китайском парке большая доля молодых машин, что делает их более привлекательным предметом залога.

Ольга Никитина