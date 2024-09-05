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Коммерсантъ FM
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Авторынок проехал рекорд

Месячные продажи машин обновили максимум с начала кризиса

Ожидание роста цен, расширение предложения и поддержка спроса способствуют новым рекордным показателям авторынка. В августе продажи новых легковых автомобилей превысили 148 тыс. штук, обновив максимум за последние два с лишним года. В сентябре дилеры ждут нового рекорда, но затем спрос должен начать замедляться.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в августе в РФ выросли на 8,9% по отношению к июлю и на 35,1% год к году, до 148,33 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Месячный показатель превысил предыдущий рекорд, установленный в марте 2024 года, когда было реализовано 146,5 тыс. новых машин.

За восемь месяцев продажи выросли на 65,3%, до более 1 млн штук.

В месячном выражении объем рынка продолжает рост, возобновившийся с июля. Изменение год к году растет менее заметно в связи с восстановлением спроса с лета 2023 года. Тогда в июле продажи новых автомобилей впервые с февраля 2022 года приблизились к 100 тыс. штук, а в августе — превысили 109 тыс. штук.

Сергей Удалов из «Автостата» говорит, что продажи продолжает стимулировать ожидание повышения цен в связи с планируемой индексацией утильсбора с 1 октября, а также вероятный рост ключевой ставки. По его словам, многие дистрибуторы сегодня субсидируют ставки по автокредитам, что поддерживает продажи.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин говорит, что уже в августе ценники на некоторые модели выросли. Например, по его словам, подорожал Solaris HS с автоматической коробкой передач. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отмечает, что динамика продаж сформировалась благодаря поддержке спроса основными импортерами и дистрибуторами. По словам заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, помимо ожидания роста цен и ослабления рубля на рынке сказывается постепенная адаптация покупателей к китайским брендам. В «Борисхофе» фиксируют снижение продаж в премиальном сегменте и прирост в массовом, где появилось много новинок и «объективно сильных моделей». Гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич добавляет, что рынок в августе, особенно в последнюю неделю, удивил отсутствием традиционного спада активности перед «подготовкой к школе».

По данным «Автостата», лидерство в августе сохранила Lada с долей 26% от всех продаж.

Как сообщал АвтоВАЗ, в августе продажи Lada выросли на 14,7% год к году, до 38,2 тыс. штук. Среди иностранных брендов лучший результат показал Haval, заняв 12,5% от месячных продаж, на третьей строчке — Chery (11,1%). Рост продаж в августе год к году показали восемь из топ-10 марок, а снижение — Omoda и Exeed. На «Авито Авто» самыми востребованными марками в августе 2024 года стали Lada с долей 23,5%, Haval (8,9%), Chery (7,3%), Geely (6,7%) и Changan (6%). Как отмечает господин Ольховский, покупатели сегодня ориентируются в первую очередь на размер ежемесячного платежа по автокредиту и условия покупки, которые могут быть лучше у каких-то брендов.

Топ-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей по итогам августа

Место Модель Продажи в августе 2024 года (штук) Изменение год к году (%) Продажи в январе—августе 2024 года (штук) Изменение год к году (%)
1 Lada Granta* 18 832 17,4 132 990 5,2
2 Lada Vesta 11 288 120,1 83 241 488,8
3 Haval Jolion 8 955 69,5 52 466 81,7
4 Chery Tiggo 7 PRO Max 8 004 31,4 41 266 71,6
5 Chery Tiggo 4 PRO 5 543 80 32 467 83,7
6 Changan CS55 Plus 4 782 197,6 25 491 407,8
7 Lada Niva Travel 3 991 -6,1 33 115 19,6
8 Haval M6 3 977 228,4 24 395 1602,4
9 Geely Monjaro 3 936 123,8 31 614 440,4
10 Lada Niva Legend* 3 723 14,1 30 611 42,6

*Включая автомобили, произведенные на базе LADA Granta и LADA Niva Legend.

Источник: «Автостат».

Директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов ожидает, что рынок сентября зафиксируется на отметке в 150 тыс. штук. По его словам, сработает фактор сезонности — возвращения покупателей из отпусков и с дач, а также ожидания по утильсбору. Сентябрь может удивить всплеском продаж, говорит Андрей Терлюкевич. По его прогнозам, спрос может вырасти на 5–10% к августу. Андрей Ольховский ожидает новые рекордные продажи за сентябрь: «Всех будут подстегивать к покупке изменения размера утильсбора». Кроме того, отмечает он, план на третий квартал будет реализоваться в последнюю декаду сентября, чтобы дилеры смогли получить бонусы от поставщиков.

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Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов прогнозирует заметное замедление роста рынка с октября. По его оценкам, по итогам 2024 года продажи новых автомобилей вырастут на 37%, до 1,45 млн штук, хотя многое будет зависеть от динамики цен, процентных ставок и возможных специальных предложений в конце года. Ренат Тюктеев говорит, что на автобизнес сегодня давит высокая ключевая ставка, понижающая объемы кредитных сделок и не позволяющая дилерам зарабатывать ввиду нагрузки на финансирование. В «Рольфе», рассказывает Николай Иванов, в августе фокусировались на розничных продажах, дающих выше операционную доходность.

Анатолий Костырев

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