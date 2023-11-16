Продажи машин с пробегом идут на спад

Рынок автомобилей с пробегом в октябре продолжил восстанавливаться по сравнению с 2022 годом, но сократился на 4% к сентябрю. Причем продажи впервые с апреля оказались ниже 500 тыс. машин в месяц, составив 489,1 тыс. Это рекордно низкий для 2023 года объем — меньше продажи были только в январе, когда спрос традиционно снижается из-за длинных праздников. Сейчас потребители снижают активность из-за роста стоимости кредитов на фоне повышения ставки ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рынок легковых автомобилей с пробегом в октябре вырос на 11,9%, до 489,1 тыс. штук, подсчитал «Автостат». Однако по сравнению с предыдущим месяцем продажи оказались ниже на 4%. Реализация сокращается уже второй месяц подряд: в сентябре она упала на 7,6% к августу. Это соответствует тому, как ситуацию на рынке в октябре описывали «Ъ» дилеры: ряд из них говорил о сокращении продаж на 3% месяц к месяцу, другие же наблюдали стабильный спрос относительно уровня сентября, но ниже, чем летом.

Рынок в октябре даже откатился ниже отметки в полмиллиона продаваемых автомобилей впервые с мая 2023 года. В нынешнем году меньший объем продаж был только в январе, когда было реализовано 361,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, при этом начало года — это традиционно низкий сезон для авторынка.

Основная доля продаж на вторичном рынке приходится на отечественную Lada.

За октябрь было реализовано 113,7 тыс. подержанных машин этой марки, что на 1,4 меньше, чем в предыдущем месяце. Следом идут Toyota (55,8 тыс. машин), Kia (26,5 тыс.), Hyundai (26,1 тыс.) и Nissan (25 тыс.). В топ-5 моделей при этом вошли сразу две Lada (2114 Samara и 2107), которые уже давно не выпускаются, а также Ford Focus (попадал в топ новых продаж лишь по итогам 2014 года, не производится с 2019 года) и бестселлеры последних лет до этого кризиса — Kia Rio и Hyundai Solaris. Вторичный рынок почти на 80% состоит из автомобилей старше семи лет, приводил данные «Автостат», поэтому в топах перепродажи до сих пор есть автомобили, выпуск которых уже остановлен.

По итогам января—октября рынок автомобилей с пробегом вырос на 22,3%, до 4,8 млн штук, сообщает аналитическое агентство. Для сравнения, рынок новых автомобилей за тот же период составил 829,5 тыс. штук. С учетом более высоких объемов продаж подержанных автомобилей этот сегмент менее волатилен. Однако, констатируют дилеры, сейчас ситуация на нем также осложняется удорожанием финансирования после повышения ставки ЦБ. В начале ноября это привело к дальнейшему охлаждению спроса на машины с пробегом, однако на рынке ожидают оживления к концу года, когда клиенты адаптируются к новым условиям.

Ольга Никитина