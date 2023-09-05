Продажи автомобилей завершили лето рекордом

Как и ожидал «Ъ», в августе продажи новых легковых автомобилей превысили 100 тыс. штук — за месяц было реализовано 109,7 тыс. машин. Топ марок остается без изменений: активнее всего в РФ покупали машины АвтоВАЗа, продолжают расти и продажи брендов из Китая — Chery, Haval и Geely. Авторынок на фоне роста модельного разнообразия на нем, в том числе расширения предложения седанов, такими темпами выйдет на уровень в 1 млн машин к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в августе выросли в 2,6 раза, до 109,7 тыс. машин, подсчитал «Автостат» на основе данных «Электронного паспорта». Это на 14,7% больше, чем в предыдущем месяце, который уже был рекордным с начала кризиса в 2022 году. Рынок продолжает тренд на восстановление после спада на фоне приостановок отгрузок и выпуска машин в РФ большинством иностранных автоконцернов. Более того, рынок в августе оказался всего примерно на 8 тыс. машин ниже, чем в тот же месяц докризисного 2021 года.

Результат августа оказался близок к прогнозу «Ъ» на основе данных о продажах за три недели и общей ситуации на рынке. Сейчас драйвером спроса выступает постепенное увеличение предложения марок и моделей на рынке, в том числе в сегменте седанов, который в 2022 году опустел с уходом глобальных игроков.

Кроме того, в августе, как и в июле, росту продаж способствовала ситуация с ценами: автомобили дорожали на фоне роста утильсбора на них с 1 августа, а также ослабления рубля, но у дилеров еще оставались на складах автомобили по старым ценам.

Большинство участников рынка сообщали об исчерпании остатков к началу сентября. Тем не менее рынок, вероятно, зафиксируется на уровне около 100 тыс. автомобилей — аналитики указывали на высокий уровень отложенного спроса, который начал реализовываться после почти годового спада на рынке.

По итогам января—августа в РФ продано 606,95 тыс. легковых автомобилей, что на 41% больше, чем годом ранее, сообщает «Автостат». Прогноз агентства предполагает рост продаж до 1 млн машин по итогам 2023 года — для этого реализация в оставшиеся месяцы должна быть как раз на уровне 100 тыс. машин.

Марочная структура рынка в последние месяцы существенно не меняется и лидером рынка остается отечественная Lada. По данным «Автостата», ее реализация в августе составила 28,7 тыс. машин. Сам АвтоВАЗ, который использует данные о продажах от собственных дилеров, заявил о реализации на уровне 33,3 тыс. автомобилей, учитывая и их легкие коммерческие версии. В концерне указали, что самой массовой моделью остается бюджетная Granta (почти 16,8 тыс. штук), а массовый седан Vesta, который после начала кризиса вернулся в продажу только в конце мая 2023 года, разошелся в количестве почти 6,7 тыс. машин, что стало максимумом с марта 2022 года.

Бестселлером среди иномарок остается Chery (рост продаж в 4,5 раза, до 13,4 тыс. штук). На втором месте в августе оказался Haval (рост в 3,6 раза, почти до 11 тыс. штук), который месяцем ранее уступил эту строчку Geely (рост почти в 2,9 раза, до 8,4 тыс. штук). В статистике «Автостата», помимо официальных поставок дистрибуторами, есть и параллельный импорт, поэтому в топ-10 рынка Kia (3 тыс. штук), Toyota (2,6 тыс.) и Hyundai (2,2 тыс.).

Ольга Никитина