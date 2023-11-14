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Коммерсантъ FM
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Авто с пробегом повернули к рекорду

Какие прогнозы по продажам подержанных машин дают эксперты

По итогам года россияне купят рекордное количество автомобилей с пробегом. За 2023-й продажи могут вырасти почти на 20% и превысить 6,5 млн штук, ожидают эксперты агентства Gruzdev Analyze и сети автосервисов Fit Service. Они отмечают, что за прошедшие девять месяцев россияне уже приобрели больше 5 млн машин. Причем этот показатель превышает объем продаж за весь прошлый год.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Тенденцию подтверждает и президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. По его прогнозам, повышенный спрос на машины с пробегом сохранится еще как минимум несколько лет:

«Рынок подержанных автомобилей демонстрирует завидный рост, поскольку они сохраняют достаточно высокое качество.

Российские дороги стали намного лучше, при этом цены на машины сильно повысились. То есть мы попали в такой классический треугольник, когда авто с пробегом является востребованным для покупки, а где-то его рассматривают даже как средство для инвестирования.

Что касается цифры в 6,5 млн, она абсолютно реалистичная. Качество подержанных машин за последнее время ни в коем случае не ухудшилось — скорее можно говорить о его улучшении. Транспортные средства до 5 лет — самая лакомая цель на рынке для покупки. Классический пример — авто Kia до 5 лет с пробегом до 150 тыс. км. Это то, что потребитель ищет сознательно.

Почему продажи машин с пробегом в сентябре начали снижаться

Повышенный спрос на б/у машины будет сохраняться как минимум два-три года. Китайские производители еще не в полной мере зашли на российский рынок. В зависимости от спроса и предложения у нас то и дело появляется дефицит — это во-первых. Во-вторых, мы понимаем, что цены на китайские автомобили не являются бросовыми».

Прогнозы аналитиков по объемам продаж подержанных машин в этом году заметно превышают еще и итоги 2021 года. Тогда в стране реализовали чуть больше 6 млн автомобилей, подсчитывали в «Автостат Инфо». Самыми востребованными были машины брендов Lada, Toyota и Kia. С тех пор тройка лидеров на вторичном рынке не менялась. Россияне по-прежнему интересуются именно японскими, корейскими и европейскими машинами.

Из-за чего растет стоимость б/у машин

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При этом цены на самые популярные модели в прошлом месяце вновь начали расти. По данным «Открытие Авто», быстрее всех дорожал Mercedes-Benz E-класса — более чем на 5% за месяц. Популярные «корейцы» прибавили по 3%. Впрочем, некоторые покупатели могут рассчитывать на скидки, говорит директор по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Владимир Желобов:

«Повышение ключевой ставки и возможное дальнейшее увеличение в ноябре негативно повлияет на этот прогноз по той простой причине, что кредиты становятся менее доступными, как и лизинг.

И все это повлияет как на рынок новых авто, так и на рынок машин с пробегом, поскольку они тесно связаны. Поэтому я согласен с прогнозом, но его выполнение для дилеров будет связано с дополнительными дисконтами, предложениями, потому что выполнить его окажется сложнее, чем в течение первых девяти месяцев.

АЕБ ждет роста авторынка до 1 млн штук

Ситуация с ключевой ставкой, безусловно, может повлиять на стоимость машин. Здесь есть два раздела. Возможно, дилеры организуют распродажу авто, которые давно реализуются. В конце года так бывает всегда. В то же время ликвидные авто, с коротким сроком владения и в отличном состоянии будут дороже, учитывая ставку по кредиту 22-22,5%. Свежие — это машины 2021-2022 года, они ценятся больше всего, особенно если с автомобилем правильно обращались. Здесь бренд неважен».

Что касается новых автомобилей, то по итогам года в стране продадут чуть больше 1 млн, прогнозируют в агентстве «Автостат». Для сравнения: в докризисном 2021-м россияне купили больше 1,5 млн машин, подсчитывали в Ассоциации европейского бизнеса.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов

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