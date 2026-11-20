За несколько дней были подожжены как минимум шесть автомобилей и автобусов, а также участок железной дороги. Как минимум в шести районах прозвучали взрывы. Более 100 человек задержаны. Позднее полиция заявила, что 18 ноября были убиты два члена правящей Националистической партии Бангладеш.