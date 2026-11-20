Протесты рабочих легпрома Бангладеш подстегивают сторонники экс-премьера Хасины
В Бангладеш возобновились масштабные протесты. Работники швейных производств вновь вышли на улицы, требуя повышения зарплат. Одновременно с ними устроить забастовку попытались сторонники Шейх Хасины Вазед — бывшей премьер-министра, которая в 2024 году покинула Бангладеш и уехала в Индию.
Как передает Reuters, рабочие швейных производств вновь перекрыли трассу, которая ведет в Дакку, из-за чего некоторые предприятия остановили работу. Парализовать работу предприятий и перекрыть автомагистрали попытались и сторонники Шейх Хасины Вазед.
За несколько дней были подожжены как минимум шесть автомобилей и автобусов, а также участок железной дороги. Как минимум в шести районах прозвучали взрывы. Более 100 человек задержаны. Позднее полиция заявила, что 18 ноября были убиты два члена правящей Националистической партии Бангладеш.
Премьер-министр страны Тарик Рахман обвинил в организации беспорядков Индию и ныне запрещенную в Бангладеш партию Шейх Хасины Вазед «Авами Лиг» («Народная лига»). «Страна по ту сторону границы, куда они бежали, является их хозяином. Чтобы угодить этим хозяевам, они снова начали плести заговоры против Бангладеш и ее народа»,— заявил Тарик Рахман.
Как отмечает Reuters, протесты в Бангладеш обострились после того, как Шейх Хасина Вазед объявила о планах вернуться в страну в декабре. В течение недели ее сторонники выходили на акции протеста из-за отказа правительства выдать Шейх Хасине новый паспорт, с которым она могла бы вернуться в страну.