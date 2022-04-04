Автомобили подорожали и исчезли

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Новые автомобили в РФ на фоне девальвации и приостановки поставок подорожали в среднем на 40% за март. Наиболее сильное удорожание — до 60% — коснулось премиальных машин, поставки которых в РФ ограничены не только из-за проблем с логистикой, но и санкций США, ЕС и Японии. Пока склады дилеров не опустели, но из-за высоких цен и падения реальных доходов населения спрос уже упал — проходимость автосалонов минимальна. Некоторые дилеры говорят о падении продаж на 60% в марте и ожидают ухудшения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Цены на новые автомобили в марте в среднем выросли на 40%, следует из опроса “Ъ”, проведенного среди дилеров, и данных «Автостата». В последнем отдельно отмечено, что у 26 официально представленных на рынке РФ автоконцернов, которые не скрыли прайс-листы с сайтов, машины подорожали на 35–45%. О том, что импортеры и дистрибуторы убирают розничные рекомендованные цены с сайтов, “Ъ” рассказывал на примере Haval — это происходит из-за нестабильности курса и необходимости частого пересмотра прайс-листов. В марте дважды дорожала и Lada — АвтоВАЗ, по данным «Автостата», повысил цены на 11–47% в зависимости от модели и комплектации. Стоимость самой популярной иномарки Kia росла на 24–39%.

Активнее всего, в среднем на 50–60%, дорожали автомобили верхнего ценового сегмента, говорит директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев. Но и доступность премиальных автомобилей значительно ниже, поскольку США, ЕС и Япония ввели запрет на новые поставки: «Именно здесь сложился основной дефицит, который будет усиливаться с каждым днем, и мы уже это ощущаем». Гендиректор ГК «Автодом» (специализируется на премиальных брендах) Андрей Ольховский отмечает, что в наличии есть автомобили всех представляемых брендов: «В среднем от 50 штук каждой марки без учета складского резерва импортера. Самый доступная — Mercedes-Benz, меньше всего автомобилей Jaguar». Однако «Авилон», сохранявший последние годы лидерство по продажам Mercedes-Benz, имеет запас, к примеру, Mercedes-Maybach только в объеме, который обычно реализует за месяц, около 25 автомобилей.

Все, что дилеры получили от производителей неделю назад, составляет теперь основной товарный запас на месяцы работы, и это напрямую повлияло на стоимость, отмечает Ренат Тюктеев. Складских запасов дилеров, по его словам, хватит на два-пять месяцев: «По автомобилям среднего ценового сегмента запасы больше, однако остановлены не только отгрузки, но и локальные производства. Дефицит машин растет».

Продажи в марте снизились примерно на 60%, говорит Андрей Ольховский: «В апреле сохранится тренд на снижение, и, если ключевая ставка ЦБ не изменится, падение может достигнуть 70%. Трафик в дилерских центрах минимальный». Региональные дилеры еще менее оптимистичны. «Рынок замер, спроса нет во всех ценовых сегментах,— говорит бенефициар холдинга «Премьера» (Самара и Тольятти) Владимир Сипко.— Люди уже вложили накопления в крупные покупки, а теперь, очевидно, приобретают крупу и сахар. На складах запасы есть, но их хватит на два-три месяца. Все в ожидании». Гендиректор ГК «Прагматика» (официальный дилер Kia и Lada, автоцентры на северо-западе РФ) Владислав Рыдаев говорит, что запасы новых автомобилей сейчас на уровне 25% от требуемых ежемесячных остатков, но дилер компенсирует это выкупом машин с пробегом.

«В ближайшее время именно вторичный рынок будет расти и делать выручку авторитейлу, особенно с учетом того, что к концу месяца их стоимость немного сократилась, в среднем на 5–10%, но в денежном выражении это сотни тысяч рублей»,— отмечает гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль. Но продажи в сегменте б/у также падают из-за снижения реальных доходов населения, добавляет он, взрывного роста реализации машин с пробегом в апреле ждать не стоит, хотя соотношение новых и подержанных машин на рынке будет приблизительно 20% к 80%.

«Рынок автомобилей с пробегом явно перегрет, его подняли сами автодилеры»,— соглашается Андрей Ольховский. Он ожидает, что в ближайшие три месяца продажи подержанных машин несколько сократятся. Курс рубля стабилизировался, и текущие цены на автомобили с пробегом явно завышены, поясняет господин Ольховский, при этом стоимость кредитов слишком высока, чтобы купить машину смог более широкий кругу лиц. «В какой-то момент цены стали космическими, а развитие ситуации — непонятным для клиентов, в том числе из-за укрепления официального курса рубля»,— добавляет Сергей Удалов из «Автостата». Он полагает, что сам по себе спрос не восстановится: нужен либо спад геополитической напряженности, либо акции от дилеров.

Ольга Никитина; Сабрина Самедова, Самара; Вячеслав Калашников, Санкт-Петербург