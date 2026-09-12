Презентация Apple и разговор Путина с Трампом

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Цифры недели

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 14%.

Овощи «борщевого набора» за год подорожали на 20–38%.

При атаке БПЛА на Новороссийск 9 сентября погибли четыре человека, пострадали 29 человек.

Атака беспилотника впервые произошла в арктической части УФО (около 3 тыс. км от границы с Украиной).

«Вымпелком»: рынок 5G в 2027 году вырастет до 35–45 млрд руб.

Цена на новый смартфон-раскладушку iPhone Duo по предзаказу в России доходит почти до 500 тыс. руб.

Объем рефинансирования кредитов наличными вырос на 200% за год.

Цены на медь достигли исторического максимума в $14 848 за 1 т из-за опасений введения импортных пошлин США.

В первой половине 2026 года вредоносное ПО использовалось в 65% успешных атак на российские компании.

За два месяца доля селлеров, продающих товары с отгрузкой с собственных складов, у Wildberries выросла почти в два раза, до 97,4%, у Ozon — с 63,3% до 73,1%.

Доходы отельеров Адыгеи и Камчатки упали более чем на треть из-за снижения интереса к активному отдыху в России.

Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с Россией.

Правая партия «Альтернатива для Германии» победила в Саксонии-Анхальт с рекордным результатом, набрав 43,8%.