Презентация Apple и разговор Путина с Трампом
Чем запомнилась неделя 7–12 сентября: цифры, цитаты и факты
Фото: Jeff Chiu / AP
Цифры недели
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 14%.
Овощи «борщевого набора» за год подорожали на 20–38%.
При атаке БПЛА на Новороссийск 9 сентября погибли четыре человека, пострадали 29 человек.
Атака беспилотника впервые произошла в арктической части УФО (около 3 тыс. км от границы с Украиной).
«Вымпелком»: рынок 5G в 2027 году вырастет до 35–45 млрд руб.
Цена на новый смартфон-раскладушку iPhone Duo по предзаказу в России доходит почти до 500 тыс. руб.
Объем рефинансирования кредитов наличными вырос на 200% за год.
Цены на медь достигли исторического максимума в $14 848 за 1 т из-за опасений введения импортных пошлин США.
В первой половине 2026 года вредоносное ПО использовалось в 65% успешных атак на российские компании.
За два месяца доля селлеров, продающих товары с отгрузкой с собственных складов, у Wildberries выросла почти в два раза, до 97,4%, у Ozon — с 63,3% до 73,1%.
Доходы отельеров Адыгеи и Камчатки упали более чем на треть из-за снижения интереса к активному отдыху в России.
Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с Россией.
Правая партия «Альтернатива для Германии» победила в Саксонии-Анхальт с рекордным результатом, набрав 43,8%.
Инициативы недели
Минтранс планирует внедрить возможность посадки пассажиров на самолеты и поезда через мессенджер «Макс».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил провести бизнес-форум с участием США и Германии в 2027 году.
В 2030–2035 годах московское метро будет продлеваться за пределы административных границ города в сторону городов Мытищи, Балашиха, Химки и Одинцово.
В Общественной палате предложили дать Минкульту право вето на концерты звезд с «сомнительной репутацией».
Минпросвещения хочет установить нормативы по количеству психологов в образовательных учреждениях.
Минобороны РФ предложило взыскивать часть выплаты с осужденных контрактников.
Создатели «Южного Парка» сменили название мультсериала в честь решения Трампа о переименовании озера Онтарио в озеро «Америка», а также готовности Apple и Google последовать за волей главы Белого дома.
По букве закона
Владимир Путин поручил создать комиссию по применению ограничений против релокантов.
В правительстве обсуждают меру, согласно которой бизнес будет обязан использовать суверенную модель ИИ, даже если она дороже аналогов.
Замначальника подмосковного главка МВД генерал-майор Сергей Мальков арестован за хищение служебного топлива. По версии следствия, он поставлял бензин ПАО «Евротранс», владеющему почти 60 АЗС под брендом «Трасса».
ЦИК опубликовал информацию о выявленных в ходе проверок недостоверных данных в декларациях кандидатов на выборах в Госдуму, включенных в партийные списки.
ЦИК отменил регистрацию коммуниста Николая Бондаренко на выборах в Госдуму. Основанием стало решение Октябрьского районного суда Саратова, который оштрафовал его за «публичное демонстрирование экстремистской символики».
Шелеховский районный суд в Иркутской области снял кандидата от «Новых людей» Сергея Липина с выборов в гордуму за цитату из «Мимино». Иск связан с защитой авторских прав.
Бывшего топ-менеджера «Роснано» Андрея Кушнарева приговорили к девяти годам лишения свободы. Гагаринский райсуд Москвы признал его виновным в хищении более 7,5 млрд руб.
Бывшему главному кадровику Минобороны Юрию Кузнецову дали 12 лет колонии за коррупцию.
Цитаты недели
«Я разбираюсь в сделках, и эти два человека просто устали воевать» (президент США Дональд Трамп назвал взаимную неприязнь между президентами РФ и Украины главной проблемой для урегулирования конфликта).
«Был конструктивным и весьма откровенным» (помощник президента РФ Юрий Ушаков о телефонном разговоре российского и американского президентов).
«Люди, которые сражались за Вьетнам, сражались за его независимость, за его суверенитет, делали это не напрасно... И жертвы были не напрасными» (Владимир Путин в беседе с президентом Вьетнама То Ламом в Кремле).
«Никаких угроз деньгам граждан нет» (зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения иностранных СМИ об изъятии вкладов и крахе финансового сектора).
«Армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации» (президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал проверку боевой готовности армии).
«Я поздравлю своих оппонентов, если они победят, я не буду злиться» (президент Сербии Александр Вучич анонсировал парламентские выборы 25 октября).
Отставки и назначения
«Ъ» узнал, какие изменения могут произойти в структуре и руководстве комитетов новой Думы.
Филипп Дюшоссуа покинул пост гендиректора российского юрлица французской сети Yves Rocher ООО «Ив Роше Восток», который занимал с 2020 года.
И. о. ректора ГИТИСа назначен начальник управления театров департамента культуры Москвы Александр Фокин.
Сделки недели
Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна продал госкомпании «Дом. РФ» завод Meteor Lift и АО «Лифт Коннект».
Фонд «Бумеранг Капитал» станет партнером по развитию в России сети Cofix.