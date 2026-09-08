Минобороны предложило взыскивать часть выплаты с осужденных контрактников

Минобороны России предложило забирать часть федеральной единовременной выплаты у осужденных контрактников, которые не были приговорены к лишению свободы и остались служить после решения суда. Документ опубликован на портале проектов правовых актов. Меру предлагается распространить на военнослужащих Минобороны и Росгвардии.

Осужденного за уголовное преступление обяжут вернуть сумму пропорционально времени, которое остается до окончания службы. Цель постановления — «повысить мотивацию военнослужащих к соблюдению законодательства РФ», указано в пояснительной записке. Такое же правило сейчас действует для военнослужащих, уволившихся раньше срока окончания контракта, уточнили в Минобороны.

Решение разработать постановление приняли после совещания Совета Безопасности, которое прошло 24 апреля, сообщается в документе. На нем обсуждались меры по пресечению преступлений в войсках «с учетом опыта специальной военной операции».