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Создатели «Южного Парка» объявили о смене названия мультсериала в честь решения Трампа

Создатели «Южного Парка» объявили о смене названия мультсериала

Создатели американского мультсериала «Южный Парк» подготовили пресс-релиз, в котором объявили о планах сменить название шоу. Теперь, по их словам, проект будет называться «Южная Америка» — в честь недавнего решения президента США о переименовании озера Онтарио, а также готовности Apple и Google последовать за волей главы Белого дома.

Фото: @SouthPark

Фото: @SouthPark

«Вдохновившись храбростью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название South Park на South America. Мы особенно хотим поблагодарить нашу материнскую компанию Paramount — a Skydance Capitulation»,— сообщили аниматоры Трей Паркер и Мэтт Стоун.

26 августа президент Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка». Вскоре компании Apple и Google изменили название водоема на своих картографических сервисах. Министр внутренних дел США Дуг Бергам сообщил, что Дональд Трамп лично попросил руководство Apple изменить название озера.

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