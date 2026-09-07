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Путин поручил создать комиссию по применению ограничений против релокантов

Президент Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению «временных ограничительных мер» против лиц, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения наказания. Указ опубликован на портале нормативных актов.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

В состав комиссии войдут представители МВД, ФНС, ФСБ, Генпрокуратуры, а также Федеральной службы по финмониторингу. Пост председателя группы займет министр юстиции, указывается в документе. Комиссия будет рассматривать вопросы о назначении пособия близким родственникам тех, в отношении кого применяются ограничительные меры.

4 августа Владимир Путин подписал законы об ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов. Среди мер — заморозка денег и имущества, запрет на переводы средств, отказ в оформлении кредитов и прочие меры. Закон предусматривает «гуманитарное пособие» для близких родственников попавших под ограничения лиц, если они не имеют собственного дохода. Власти установили его размер на уровне одного МРОТ — 27 тыс. руб.

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