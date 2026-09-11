Кандидата от «Новых людей» сняли с выборов в гордуму за цитату из «Мимино»
Шелеховский районный суд в Иркутской области принял решение об отмене регистрации кандидата в депутаты гордумы Шелеховского муниципального округа от партии «Новые люди» Сергея Липина по одномандатному округу №97. Истцом выступило местное отделение КПРФ. Как сообщил «Ъ» господин Липин, его представители будут обжаловать решение в вышестоящей судебной инстанции.
Сергей Липин, экс-мэр города Шелехов, является владельцем автотранспортного предприятия «Народный маршрут». В беседе с «Ъ» он рассказал, что в одном из агитационных видеороликов выступал в роли водителя автобуса и беседовал с людьми. В ходе диалога он «не дословно» процитировал фразу про доставку пассажиров до места назначения из кинофильма «Мимино». По его словам, это стало основанием для иска, связанного с защитой авторских прав.
Материал изменен 11.09 в 18:33. В изначальной версии было неверно указано, что Сергея Липина сняли с выборов в Госдуму.
Нарушение авторских прав в агитационном ролике может стать самостоятельным основанием для отмены регистрации кандидата. В сентябре 2025 года суд применил такой подход к агитационному видео со стихотворением Бориса Пастернака, использованным без согласия правообладателя: исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семьдесят лет после его смерти, если этот срок не истек.
Ключевым в таких спорах становится вопрос о том, что именно заимствовано. В августе 2026 года на заседании Верховного суда юрист и кандидат от «Яблока» Виталий Исаков, отвечая на обвинения в нарушении авторских прав, отметил, что общеупотребимые фразы, цитирование которых не связано с конкретным художественным произведением, не могут охраняться авторским правом.