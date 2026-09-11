Кандидата от «Новых людей» сняли с выборов в гордуму за цитату из «Мимино»

Шелеховский районный суд в Иркутской области принял решение об отмене регистрации кандидата в депутаты гордумы Шелеховского муниципального округа от партии «Новые люди» Сергея Липина по одномандатному округу №97. Истцом выступило местное отделение КПРФ. Как сообщил «Ъ» господин Липин, его представители будут обжаловать решение в вышестоящей судебной инстанции.

Сергей Липин, экс-мэр города Шелехов, является владельцем автотранспортного предприятия «Народный маршрут». В беседе с «Ъ» он рассказал, что в одном из агитационных видеороликов выступал в роли водителя автобуса и беседовал с людьми. В ходе диалога он «не дословно» процитировал фразу про доставку пассажиров до места назначения из кинофильма «Мимино». По его словам, это стало основанием для иска, связанного с защитой авторских прав.

Материал изменен 11.09 в 18:33. В изначальной версии было неверно указано, что Сергея Липина сняли с выборов в Госдуму.

Влад Никифоров, Иркутск