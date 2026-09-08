Свой интеллект к делу ближе

В правительстве обсуждают меру, согласно которой бизнес будет обязан использовать суверенную модель искусственного интеллекта (ИИ), даже если она дороже аналогов. Участники рынка выступают за сохранение конкуренции, предупреждая, что в случае принятия инициативы есть риск, что для целого ряда задач в критически важных отраслях просто не окажется подходящих решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Компании и организации должны будут выбирать суверенную модель ИИ, если она не дороже национальной больше чем в полтора раза, следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомился “Ъ”. По данным собеседника “Ъ”, знакомого с ходом обсуждения, такая мера обсуждалась в рабочей группе по вопросам регулирования ИИ в РФ в конце августа, а само предложение поступило от «Сбера».

Суверенная модель ИИ должна быть разработана на всех этапах только российским юрлицом и работать только на инфраструктуре в РФ. Под определение суверенной модели в РФ подпадает только GigaChat от «Сбера». Национальная — должна быть существенно разработана российским юрлицом, но ее компоненты могут включать решения с открытым исходным кодом — например, Alice AI.

Кроме того, в проекте постановления предлагается использовать суверенные или национальные модели (с условием о стоимости) при подготовке стратегического планирования, госпрограмм РФ, нацпроектов и проч., при подготовке госорганами нормативных актов, а также в налоговой, таможенной, бюджетной сферах, в КИИ, образовании, здравоохранении, госуслугах. Ранее “Ъ” писал, что правительство рассматривает использование отечественных ИИ-моделей в сферах безопасности, выборах, госуправлении и образовании (см. “Ъ” от 3 сентября).

В Минцифры “Ъ” подтвердили обсуждение случаев и сфер обязательного применения отечественных моделей ИИ. «Представленный перечень является сводным и отражает предложения, поступившие в ходе обсуждения, а не позицию отдельного участника рабочей группы. По ряду инициатив в настоящее время сохраняются различные позиции, говорить о сформированном перечне сфер обязательного применения преждевременно»,— добавили в министерстве.

Герман Греф, президент—председатель правления Сбербанка, на пленарном заседании Совета федерации 17 июля: Всегда есть дискуссия между двигателями и охранителями. Мы, очевидно, являемся двигателями.

В «Сбере» “Ъ” сказали, что список предложений является сводным документом всех идей, высказанных на заседаниях рабочей группы, и не является предложением от «Сбера». «Вопрос об определении сфер и случаев обязательного применения суверенных и национальных моделей ИИ требует дальнейшей детальной проработки с учетом множественности позиции заинтересованных сторон»,— заявили в компании. В «Яндексе» “Ъ” сказали, что считают важным сохранить конкуренцию. Для этого разработчикам нужно предоставить понятные и единые правила, а отраслям — возможность самостоятельно подбирать технологические решения под конкретные задачи, добавляют там.

«Принимать решения, которые заранее ограничивают круг допустимых моделей, на наш взгляд, преждевременно»,— говорят в MWS AI (входит в МТС Web Services). В компании считают: есть риск, что в результате для целого ряда задач в критически важных отраслях просто не окажется подходящих по качеству и экономике решений. Даже в чувствительных сферах есть большое количество сценариев, которые не связаны ни с госинтересами, ни с конфиденциальными данными, уверены в MWS AI.

Суверенная модель дешевле национальной, говорит основатель и управляющий партнер аналитического агентства AIANA Данила Егоров. По данным аналитической платформы AIANA, GigaChat Max стоит 0,65 руб. за 1 тыс. токенов против 0,8 руб. у YandexGPT Pro 5.1, тогда как открытые модели стоят около 0,2–0,3 руб. Господин Егоров добавляет, что при этом цена токена — это не совокупная стоимость применения. «Основные деньги уходят на внедрение, то есть встраивание модели в процессы и системы, на человека, который проверяет результат, и на переделку того, что модель сделала не так»,— добавляет ИИ-советник «Яков и партнеры» Сергей Кобелев.

Компактные модели, такие как GigaChat Lightning или YandexGPT Lite, на многих прикладных сценариях — обработке обращений, классификации документов — показывают вполне сопоставимое с топовыми моделями качество при значительно меньшей стоимости инференса, говорит техдиректор направления GenAI компании Just AI Антон Сипачев. Тем не менее господин Сипачев уверен, что главным бенефициаром такого предложения является одна и та же компания, что «по сути, способствует установлению для нее монополистической роли».

Алексей Жабин