В Общественной палате предложили дать Минкульту право вето на концерты скандальных звезд

Минкультуры РФ должно обладать правом вето на гастроли звезд с «сомнительной репутацией», заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ (ОП) Владислав Гриб в разговоре с ТАСС.

При этом замсекретаря ОП отметил, что полностью отказываться от приглашения зарубежных артистов не стоит. Выбор исполнителей остается «на совести организаторов», добавил он.

Этот призыв прозвучал после анонсирования концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге и последовавшего за этим скандала. Представители концертной площадки «Газпром Арена» заявили об отсутствии договора об аренде и стали утверждать, что в календаре мероприятий «никаких концертов зарубежных исполнителей нет». Организаторы говорили, что уже заплатили аванс рэперу

В последние годы музыкант был участником скандалов из-за неоднозначных высказываний — например, о рабстве и нацизме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что высказывания Канье Уэста об Адольфе Гитлере «вызывают большие вопросы».

Подробности — в материале «Ъ-Северо-Запад» «Синдром отмены».