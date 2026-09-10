Александр Фокин назначен и. о. ректора ГИТИСа

Исполняющим обязанности (и. о.) ректора ГИТИСа стал Александр Фокин, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Накануне о вероятности такого назначения говорили источники «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности ректора ГИТИСа Александр Фокин

Фото: ГИТИС Исполняющий обязанности ректора ГИТИСа Александр Фокин

Фото: ГИТИС

«Желаю успехов новому руководителю и всему коллективу Института в достижении поставленных задач»,— написала госпожа Любимова в Telegram-канале. Министр напомнила, что Александр Фокин — выпускник продюсерского факультета ГИТИСа и кандидат искусствоведения. Также с 2013 года он работает доцентом кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств ГИТИСа.

Александру Фокину 38 лет, он возглавляет управление театров департамента культуры Москвы. В 2013 году господин Фокин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Русский драматический театр в условиях государственного протекционизма (системный анализ взаимодействия театра и государственной власти)». С 2021 года — декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ.

В начале августа Григорий Заславский, который руководил ГИТИСом с 2016 года, покинул должность. Временно исполняющими обязанности ректора назначали главного бухгалтера института Ольгу Ермакову, а позже — проректора по общим вопросам и управлению Марину Кирюшкину.