Фонд зашел в кофейню

Развитием в России сети бюджетных кофеен Cofix займется фонд «Бумеранг Капитал» Вагана Гаспаряна. Весной 2026 года он рассматривал покупку бизнеса стоимостью 1,2–1,4 млрд руб., но в итоге его собственником стала армянская «Аяса Инвест». «Бумеранг Капитал» же займется разработкой и реализацией стратегии роста компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Фонд «Бумеранг Капитал» станет партнером по развитию в России сети Cofix, рассказали “Ъ” в самой компании. Договоренность, по словам ее представителя, была достигнута в рамках сделки по продаже инвестиционной компании «Аяса Инвест» из Армении мажоритарной доли в кипрской Cofix Global Ltd, объединяющей бизнес сети в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане. Условия соглашения и сотрудничества не раскрываются. В Cofix на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. Связаться с компанией «Аяса Инвест» не удалось.

«Бумеранг Капитал» был создан в 2024 году экс-руководителем «Сбербанк Капитала» Ваганом Гаспаряном. Фонд вкладывается в активы в сфере розничного бизнеса и продуктов питания. В 2024 году «Ароса-Логистика» привлекла его для развития активов сети Selgros и поставщика продуктов Global Foods. В 2025 году структуры фонда получили долю в производителе салатов «Прованс» и вложились в выпуск замороженной римской пиццы. В этом году его фокус направлен на рынок общепита. «Бумеранг Капитал» приобрел сеть кофеен «Даблби», затем бюджетных кофеен One & Double и 50% в сети «Цех 85».

Cofix — сеть бюджетных кофеен, созданная в Израиле в 2013 году. В числе ее основателей были местные бизнесмены Ави Кац и Бенни Паркаш. Один из совладельцев сети, Рами Леви, по условиям сделки с компанией «Аяса Инвест» сохранил участие в бизнесе. Размер его доли не уточняется.

Россия традиционно была для Cofix основным регионом. Сейчас в стране 285 заведений сети, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Часть из них работает по франшизе. Операционное юридическое лицо Cofix в России — ООО «Урбан Кофикс Раша». Его бенефициарами на конец прошлого года выступали израильские Cofix Group (41,2%) и Coffee Prime (8,8%), а также основатели девелоперской ADG Group Михаил и Григорий Печерские — у них 32,4% и 16,6% соответственно. Выручка «Урбан Кофикс Раша» в 2025 году составила 3,01 млрд руб., чистая прибыль — 68,1 млн руб.

Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков ранее оценивал потенциальную стоимость российского бизнеса Cofix в 1,25–1,4 млрд руб. Об интересе к ней со стороны «Бумеранг Капитала» стало известно еще весной: предполагалось, что речь пойдет о прямой продаже компании (см. “Ъ” от 19 апреля).

Управляющий партнер O2 Consulting Ольга Сорокина поясняет, что после 2022 года все сделки M&A, где с одной стороны присутствует российский инвестор, а с другой — иностранный актив, заключать стало сложнее. Основная проблема, по ее словам, не в формальном запрете, а в сложности исполнения. Банки проверяют источник финансирования, конечных бенефициаров покупателя, санкционный статус всех участников.

Если в структуре владения есть представители нескольких стран, приобретение доли в ней российским инвестором может повлиять на банковское обслуживание, финансирование, отношения с франчайзи, арендодателями и иными контрагентами за пределами страны, говорит госпожа Сорокина. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев отмечает, что закрепить свои права в рамках сделки «Бумеранг Капитал» мог через договор доверительного управления или об оказании услуг по управлению.

В текущем качестве «Бумеранг Капитал» примет участие в разработке и реализации стратегии роста российского Cofix. Реализовывать ее придется на падающем рынке. В январе—июне 2026 года количество чеков в пекарнях по всей России сократилось на 10% год к году, в кафе — на 9%, в фастфуд-точках — на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым — на 6%, отмечали ранее в «Эвоторе» (см. “Ъ” от 13 июля).

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова