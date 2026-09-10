В оперативную память записали растрату

В Москве к девяти годам лишения свободы приговорили бывшего топ-менеджера «Роснано» Андрея Кушнарева. Суд признал его виновным в хищении более 7,5 млрд руб., которые выделили на реализацию проекта Crocus по созданию уникального для России производства магниторезистивной оперативной памяти. Второй фигурант этого дела, экс-заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, находится в международном розыске. Последний в качестве обвиняемого и подозреваемого проходит по нескольким аналогичным дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший зампред правления «Роснано» Юрий Удальцов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Бывший зампред правления «Роснано» Юрий Удальцов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

В Гагаринском райсуде Москвы вынесли приговор экс-управляющему директору по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрею Кушнареву, который одновременно являлся гендиректором «дочки» госкорпорации — ООО «Крокус наноэлектроника». Подсудимого признали виновным в особо крупной растрате, совершенной группой лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при реализации проекта по строительству в России уникального завода по производству энергонезависимых чипов памяти (MRAM). Их используют в микроконтроллерах и микросхемах. В общей сложности в разработку вложили почти 12 млрд руб., более 7,5 млрд руб. из которых, как установил суд, похитили, а само производство не запустили.

Судья Дарья Артемонова признала доводы защиты Андрея Кушнарева о его непричастности к растрате несущественными и назначила ему девять лет лишения свободы, что на десять месяцев меньше срока, запрошенного представителем Генпрокуратуры. Фигуранта оштрафовали на 76 млн руб., ему запретили в течение двух с половиной лет занимать руководящие должности. Также к фигуранту удовлетворили гражданский иск потерпевшей стороны в лице «Роснано» на сумму более 7,5 млрд руб.

Как заявили “Ъ” в «Роснано», для них принципиально, что обстоятельства реализации проекта Crocus получили правовую оценку.

«Компания последовательно защищала свои интересы в рамках судебного процесса и продолжит действовать в правовом поле. Также для нас важно решение суда по вопросу возмещения причиненного ущерба»,— добавили в пресс-службе госкорпорации.

Как уже рассказывал “Ъ”, это уголовное дело следственный департамент МВД возбудил 3 сентября 2024 года. Через три недели после этого Андрея Кушнарева задержали. По ходатайству следствия Мещанский суд Москвы отправил фигуранта с видом на жительство в ОАЭ в СИЗО. Его предполагаемый сообщник экс-заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов уехал из России в Германию еще в июле 2015 года, когда перед ним замаячила перспектива быть привлеченным к уголовной ответственности — правда, совсем по другим делам. В международный розыск его объявили как раз по одному из таких дел в апреле 2025 года.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено в период с апреля 2013 года по март 2021 года в ходе реализации проекта Crocus. Осуществить его планировалось совместно с французской фирмой Crocus Technology. Для этого в 2011 году «Роснано» создало ООО «Крокус наноэлектроника». Последнее Андрей Кушнарев возглавлял с апреля 2019 года по июль 2022 года. Как следует из материалов дела, фигуранты расследования «не имели намерения обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий и достоверно знали, что возглавляемая Кушнаревым компания фактически не сможет реализовать указанный проект».

Вскоре судебный процесс по этому делу в заочном режиме ожидает и Юрия Удальцова. Пока же Гагаринский суд рассматривает в отношении него другое дело — о хищении 6,7 млрд руб. Эти деньги исчезли при создании так называемого планшета Чубайса — гибкого гаджета для российских школьников, который не был запущен в серийное производство.

Олег Рубникович