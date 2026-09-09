Забывай и властвуй

Центризбирком (ЦИК) опубликовал информацию о выявленных в ходе проверок недостоверных данных в декларациях кандидатов на выборах в Госдуму, включенных в партийные списки. Как следует из этого документа, многим партийцам удалось «забыть» о миллионных доходах, а также о находящихся в собственности квартирах, автомобилях и акциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК России Элла Памфилова (вторая слева) и секретарь ЦИК России Наталья Бударина (вторая справа) перед началом жеребьевки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Председатель ЦИК России Элла Памфилова (вторая слева) и секретарь ЦИК России Наталья Бударина (вторая справа) перед началом жеребьевки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Самыми дисциплинированными оказались кандидаты от «Единой России»: только у 12 из них ЦИК нашел ошибки в декларациях. В большинстве случаев речь идет об акциях, инвестиционных паях или долях в коммерческих организациях. Например, депутат Заксобрания Ростовской области Виктор Халын забыл указать инвестиционный пай ООО «Современные фонды недвижимости» общей стоимостью 12,2 млн руб., а депутат Астраханской облдумы Евгений Апостолов — 11,5 млн руб. дохода от процентов по вкладам.

Самыми забывчивыми можно считать кандидатов от «Коммунистов России». Как ранее сообщал “Ъ”, 97 членов федерального списка этой партии заявили о полном отсутствии денег и имущества. Однако по итогам проверки выяснилось, что не все так плохо: у 164 кандидатов нашлись не задекларированные ими счета, земельные участки, квартиры или хотя бы пенсия.

В списке КПРФ Роскадастр нашел ошибки сразу у двух членов его общефедеральной части. У депутата Госдумы Владимира Кашина обнаружили нежилое здание в Москве площадью 96 кв. м. А его коллега по фракции и бывший кандидат в президенты Николай Харитонов, по всей видимости, забыл, что земля под квартирой в Краснодарском крае, принадлежащей ему на правах долевой собственности, также приватизирована и поэтому у него есть еще и доля в праве на участок в 1934 кв. м.

Депутату-коммунисту Вячеславу Мархаеву (представляет в Госдуме Бурятию, Забайкалье и Амурскую область) напомнили про земельный участок в Бурятии площадью менее 6 соток, у бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко ФНС нашла незаявленные доли в шести предприятиях. Депутат Ольга Алимова, согласно справке ФНС, не указала доход в 4,1 млн руб. (по декларации ее заработок составил 8,9 млн руб.). А у московского муниципального депутата Дмитрия Медведева ЦБ обнаружил иностранные финансовые активы, в том числе несколько инвестиционных паев KBA Consulting Management Limited и депозитарные расписки Сitibank N.A. и The Bank of New York Mellon.

У ЛДПР одним из самых забывчивых оказался предприниматель Александр Ханкеев: ФНС выявила у него незадекларированные 34 млн руб. дохода, а ЦБ — инвестиционный пай в 40 млн руб. Бывший тренер сборной России по боксу Дмитрий Скопинцев, выдвинутый в составе оренбургской региональной группы, отчитался о годовом доходе в 23,1 млн руб. и задекларировал впечатляющий пакет государственных и корпоративных облигаций общей стоимостью свыше 50 млн руб. Но, как следует из справки ЦБ, стоимость не вошедшего в декларацию пакета активов составляет еще несколько миллионов рублей. Свердловский бизнесмен и участник СВО Владимир Кузнецов не указал доход в 8,9 млн руб. и более десятка грузовых прицепов и полуприцепов. Наконец, вице-спикер донецкого парламента Андрей Крамар забыл про жилой дом площадью 308,6 кв. м.

Депутат Мосгордумы от «Новых людей» Александр Даванков (задекларировал доход в 143 млн руб.) не отчитался о 2,1 млн руб. дохода от процентов по вкладам и об инвестиционном пае в управляющей компании «Первая» стоимостью еще 9,7 млн руб. Лидер «Новых людей» в Кемеровской области Максим Смирнов задекларировал 5,8 млн руб., но ФНС нашла у него еще 34 млн руб., а также 100% ООО «Смарт среда».

Что касается «забытой» недвижимости, то тут лидерство, судя по всему, останется за «Справедливой Россией»: депутат Казанской гордумы Сергей Белоусов не указал в декларации, что владеет 407 земельными участками в Москве.

По закону недостоверность представленных в ЦИК сведений об имуществе и доходах не является основанием для снятия кандидата с выборов и не влечет для него каких-либо других санкций. ЦИК лишь публикует такие данные для сведения избирателей и размещает их на избирательных участках.

Анастасия Корня