Трамп: Путин и Зеленский устали воевать

Президент США Дональд Трамп назвал взаимную неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским главной проблемой для урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной. При этом, по его словам, оба президента уже устали вести боевые действия.

«Задержка (в урегулировании конфликта.— "Ъ") происходит из-за двух людей, которые ненавидят друг друга... Я разбираюсь в сделках, и эти два человека просто устали воевать»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома).

Господин Трамп также прокомментировал свой недавний телефонный разговор с российским президентом. «У нас состоялся прекрасный разговор (с Владимиром Путиным.— "Ъ"). Он хочет заключить сделку. И если Зеленский хочет заключить сделку, это будет очень хорошо»,— сказал он.

Дональд Трамп не исключил, что в обозримом будущем может пройти трехсторонняя встреча с участием президентов России и Украины. Однако когда она может состояться, президент не сказал.

Владимир Путин и Дональд Трамп в последний раз созвонились 8 сентября. Президенты обсудили итоги визитов переговорщиков США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября. Беседа длилась час и, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, была конструктивной и откровенной.