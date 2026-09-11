Лукашенко анонсировал проверку боевой готовности армии «вплоть до мобилизации»
Лукашенко: армию Белоруссии надо встряхнуть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время проверить боевую готовность армии. По словам главы государства, необходимо «делать все, как будет на войне», чтобы ее не было.
Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации»,— сказал господин Лукашенко во время посещения общевойскового полигона «Обуз-Лесновский» в Брестской области (цитата по БЕЛТА).
Белорусский президент уточнил, что сейчас по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, ранее — танковые и мотострелковые подразделения. При таких проверках всегда используется опыт современных военных конфликтов, рассказал Александр Лукашенко.
Проверка «вплоть до мобилизации» означает не только вывод действующих подразделений на полигоны. В подготовленном в 2023 году белорусском законопроекте для мобилизационного призыва и мобилизационной подготовки предусматривалось оповещение граждан по СМС, а операторы связи обязаны в течение недели представлять военкоматам данные об абонентских номерах по их запросу. То есть такой сценарий должен проверять не только действия частей, но и способность быстро оповестить людей, подлежащих призыву.
Практическая сторона подобных мероприятий связана с перемещением военной техники и возможными временными ограничениями движения гражданского транспорта на дорогах общего пользования и отдельных участках местности — так было, например, в ходе апрельской проверки 2023 года, также проводившейся по поручению Лукашенко.
Масштаб таких проверок может быть значительным: внезапная проверка соединений и воинских частей, начавшаяся 16 января 2026 года, завершилась только 13 марта, когда о завершении мероприятий доложил секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.