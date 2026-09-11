Лукашенко анонсировал проверку боевой готовности армии «вплоть до мобилизации»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время проверить боевую готовность армии. По словам главы государства, необходимо «делать все, как будет на войне», чтобы ее не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации»,— сказал господин Лукашенко во время посещения общевойскового полигона «Обуз-Лесновский» в Брестской области (цитата по БЕЛТА).

Белорусский президент уточнил, что сейчас по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, ранее — танковые и мотострелковые подразделения. При таких проверках всегда используется опыт современных военных конфликтов, рассказал Александр Лукашенко.