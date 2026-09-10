Сбыть или не сбыть

За два месяца доля селлеров, продающих товары с отгрузкой с собственных складов, у Wildberries выросла почти в два раза, до 97,4%, у Ozon — с 63,3% до 73,1%. Ранее продавцы хранили запасы в основном на складах маркетплейсов. Расчет на собственные складские площади вызван массовыми атаками БПЛА на логистическую инфраструктуру крупных онлайн-площадок.

На конец августа 2026 года модель FBS (отгрузка товаров с собственных складов продавцов) при работе на Wildberries использовали 97,4% селлеров, подсчитали в банке «Точка» на базе данных Mpstats. К июню значение увеличилось на 42,3 процентного пункта (п. п.). Доля селлеров, работающих по FBO (отгрузка со склада маркетплейса), сократилась с 94,9% до 62,8%. Аналогичная тенденция прослеживается у Ozon. У компании доля селлеров, пользующихся FBS, за два месяца увеличилась на 9,8 п. п., до 73,1%, FBO — сократилась на 24,9 п. п., до 66,6%.

В Wildberries пояснили “Ъ”, что фиксируют рост интереса продавцов к FBS, хотя и не готовы говорить о массовом переходе. Большинство предпринимателей гибко используют разные модели и распределяют между ними ассортимент в зависимости от категории, оборачиваемости и собственной логистики.

В «Яндекс Маркете» говорят о спросе на комбинирование разных моделей продаж. С 1 сентября платформа фактически снизила комиссию для продавцов при продаже товаров со своего склада, приблизив ее к значению при работе через площади компании. В Ozon на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отмечает, что сейчас модель, в которой товар хранится на складе продавца, имеет преимущества.

Переориентация селлеров на FBS произошла из-за начавшихся 18 июля атак БПЛА на логистическую инфраструктуру маркетплейсов. Это привело к ощутимым потерям как для самих платформ, так и для лишившихся товаров селлеров. Правительство анонсировало первые меры поддержки пострадавших селлеров (см. “Ъ” от 24 августа).

Сейчас действующих складов у Wildberries почти не осталось, а у Ozon есть риск повторных атак, констатирует основатель сервиса Market Papa Василий Бумагин. Переход на FBS он называет массовым, хотя и вынужденным. Речь идет в большей степени об опасениях за сохранность товаров, а не осознанном выборе. Господин Бумагин поясняет, что ранее ситуация была обратной: маркетплейсы алгоритмами ранжирования ориентировали продавцов на FBO.

Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко объясняет, что для платформ работа селлеров по FBO помогает обеспечить конкурентное преимущество. Схема помогает им удерживать продавцов, управлять товарными остатками и сроками логистики. В рамках FBO товары потребителям, по его словам, удается доставлять в среднем на два дня быстрее, чем при отгрузке со складов продавцов.

Василий Бумагин отмечает, что средняя комиссия на универсальных маркетплейсах для селлеров, продающих товары, отгружаемые со своих складов, остается более высокой. Например, в схеме FBO для товаров категории «красота» она составляет 41,5%, FBS — 46,5%. Сейчас переход на FBS — это дополнительные 20–100 руб. на каждую единицу и транспортные расходы, поясняет эксперт. Гендиректор «МойСклад» Аскар Рахимбердиев называет процесс перехода с FBO на FBS тяжелым: мелкие поставки увеличивают расходы, особенно из-за топливного кризиса. В СДЭК обращают внимание на то, что продавцы также стремятся распределять собственные товарные остатки между несколькими складскими точками.

В Wildberries сомневаются, что селлеры в итоге полностью перейдут на FBS. Работа через склад платформы остается эффективным решением для товаров со стабильным спросом и высокой оборачиваемостью, замечают там. Хотя Василий Бумагин полагает, что массовый возврат селлеров к FBO возможен только после того, как маркетплейсам удастся децентрализовать систему логистики, составив ее из множества мелких распределительных центров. Алексей Москаленко отмечает, что переориентация логистики сейчас может оказать на рынок и позитивный эффект. Активнее включаясь в управление собственными товарными остатками, продавцы, по его мнению, могут начать развивать и дополнительные каналы продаж.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова