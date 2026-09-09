Генерал Кузнецов разжалован в заключенные

12 лет заключения в колонии строгого режима, лишение звания генерал-лейтенанта запаса и трех орденов — так закончился процесс над бывшим начальником управления кадров Минобороны России Юрием Кузнецовым. 9 сентября он был признан виновным в получении взятки от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде дома с земельным участком, стоимость которого четыре раза менялась за время следствия и суда и под конец разбирательства составила 62 млн руб. Защита считает, что обвинение не доказано, и намерена обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Кузнецов теперь не генерал, а рядовой осужденный

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Юрий Кузнецов теперь не генерал, а рядовой осужденный

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Поддержать подсудимых Юрия Кузнецова и Леву Мартиросяна в 235-й гарнизонный военный суд приехали близкие родственники. Увидев свою жену и двух дочерей с грудными детьми (обе синхронно ушли в декрет), господин Кузнецов принялся радостно кивать и улыбаться им. Группу поддержки господина Мартиросяна составляли два сына, племянник и жена.

Оглашение приговора заняло считаные минуты.

57-летний господин Кузнецов был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, а 55-летний господин Мартиросян — в ее даче (ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Первому суд назначил двенадцать лет со штрафом, двукратным сумме взятки (125 млн 349 тыс. руб.), второму — десять лет восемь месяцев заключения со штрафом, однократным взятке,— 62 млн 674 тыс. руб.

Господин Кузнецов также был лишен звания генерал-лейтенанта запаса и госнаград: орденов Почета, «За военные заслуги» и Александра Невского. В течение шести лет после освобождения ему запретили занимать должности на госслужбе. Напомним, что гособвинение запрашивало для генерала четырнадцать с половиной лет с полумиллиардным штрафом.

В основу уголовного дела легли события 2020–2022 годов, когда предприниматель Мартиросян купил и оформил на жену высокопоставленного военнослужащего земельный участок на улице Грибоедова в Краснодаре площадью 1125 кв. м и построил на нем дом. В ответ, как считает следствие, генерал, являвшийся начальником управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, помог бизнесмену заключить с его ИП контракты на оказание гостиничных услуг с Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко, связанные с размещением военнослужащих, которых отправляли на обучение в вуз. Стоимость построенного для генерала дома следствие изначально оценило в 30 млн руб., а под конец следствия — в 80,2 млн руб.

В ходе процесса по ходатайству прокуратуры была назначена дополнительная экспертиза, снизившая размер взятки в 70 млн руб. Позже проведенное по настоянию защиты еще одно исследование оценило недостроенный дом в 62,6 млн руб. Интересно, что, согласно материалам дела, первоначально размер полученных господином Мартиросяном контрактов составлял 372,3 млн руб., но под конец процесса обвинение уменьшило их в 2,5 раза — до 139 млн руб.

Процесс прошел в закрытом режиме. В ходе него фигуранты вину отрицали, а их адвокаты утверждали, что само событие преступления отсутствует, а вина подсудимых не была доказана.

Они изложили версию, согласно которой господин Кузнецов, готовясь к выходу на пенсию, решил последовать примеру Левы Мартиросяна и открыть мини-гостиницу в Краснодаре. Бизнесмен помогал ему в строительстве и покупке материалов. При этом в получении контрактов генерал Кузнецов господину Мартиросяну не содействовал. Адвокаты настаивают, что господин Кузнецов, будучи начальником управления, хоть формально и курировал деятельность училища, однако начальник учебного заведения ему не подчинялся. Также они утверждали, что дом господин Кузнецов строил на свои собственные средства, давая деньги через свою жену господину Мартиросяну под расписки. По словам защитников, генерал мог себе позволить это, однако его высокие легальные доходы подтверждаются документами «ограниченного доступа».

Суд не поверил фигурантам. Оглашая приговор, судья Артем Карпов конфисковал в федеральный бюджет предмет взятки — дом и земельный участок на улице Грибоедова, сохранив под арестом имущество подсудимых для исполнения приговора в части выплаты штрафов, а также решения Хамовнического суда Москвы. Последний, как ранее писал “Ъ”, 17 октября 2025 года изъял по антикоррупционному иску Генпрокуратуры имущество генерала Кузнецова и его родных, оцененное прокуратурой в 500 млн руб.

Судья Карпов оставил под арестом автомобили, квартиры фигурантов в Москве, Краснодаре и Подмосковье, а также 120,2 млн руб., хранившиеся на счетах господина Кузнецова в банке, изъятые у него погоны из металлов желтого и красного цветов, 14 наручных часов, пехотную офицерскую шпагу, $422 тыс., €304 тыс., коллекцию монет, 28 колец, 27 пар серег, 18 подвесок, 12 браслетов, зажимы для галстука, а также картины и панно в сусальном золоте.

Отменить арест счетов детей подсудимых суд постановил после вступления приговора в силу. Последние были возмущены судебным актом, который, как заявили защитники генерала, будет обжалован. «Суд второй раз конфисковал дом в Краснодаре, который уже был изъят в доход государства»,— заявил “Ъ” адвокат Алексей Першин. Он утверждает, что «ни один свидетель, ни одно доказательство или прослушка телефонных переговоров не подтвердили получение взятки», а по делу было допущено множество нарушений. Так, строящийся дом был оценен не как частный, а как многоквартирный. Следствие включило в его стоимость НДС, кроме того, ему был приписан лишний этаж, что существенно повлияло на его стоимость, которую посчитали взяткой, указал защитник. В свою очередь, супруга генерала Юлия Кузнецова заявила “Ъ”, что Минобороны и ФСБ были в курсе строительства ее мужем дома в Краснодаре, поскольку «во время похода Пригожина именно там хотели разместить штаб руководства СВО». Она посетовала, что по антикоррупционному иску было изъято все имущество ее семьи, даже «пинцет для бровей» и автомобиль Toyota, который в угоне. При этом жена генерала утверждала, что ее муж зарабатывал не 180 тыс. руб. ежемесячно, как указало следствие, а порядка 4,5–5 млн руб., ежегодно декларируя этот доход и покупку валюты.

В свою очередь, одна из дочерей генерала, Алиса Грузина, сказала, что перед арестом отцу неоднократно угрожали. «У отца были сообщения в телефоне: "Сам не хочешь кормиться, другим не мешай"»,— рассказала дочь осужденного, утверждая, что господин Кузнецов активно боролся с коррупцией в военном ведомстве.

Адвокаты Левы Мартиросяна Артем Раевский и Михаил Карапетян также обещали подать на приговор апелляцию.

Мария Локотецкая