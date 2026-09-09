Верной тропой Хо Ши Мина

9 сентября президент России Владимир Путин и Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, президент Вьетнама То Лам в Кремле провели почти целый день, и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что давно эти стены не видели такого уровня двусторонних отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед началом переговоров товарищи Путин и То Лам обошли строй почетных официальных лиц

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Перед началом переговоров товарищи Путин и То Лам обошли строй почетных официальных лиц

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам прибыл в Россию накануне и успел провести ряд первостепенных встреч (хотя если учитывать, что предстояла встреча с Владимиром Путиным, то второстепенных). Так, он встретился с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.

Казалось бы, странно, что он встречался с Дмитрием Медведевым, а не с Геннадием Зюгановым, лидером Коммунистической партии Российской Федерации, то есть с братом своим и товарищем (по некоторому несчастью).

Но жизнь всегда роскошнее прямых аналогий. За это мы ее, считается, и любим.

Более того, и даже на переговорах в Кремле рядом с Владимиром Путиным сидел лидер предвыборной пятерки «Единой России» Сергей Лавров.

— Совсем недавно вьетнамский народ отмечал День независимости, 2 сентября, и хотел бы отметить, что именно с того времени, со времени борьбы Вьетнама за свой суверенитет, и сложились особые отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между нашими народами,— заметил Владимир Путин.

Конечно, еще тогда за воздух в небе Вьетнама советские летчики бились вместе с вьетнамскими против американских, так что есть что вспомнить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр экономического развития Максим Решетников обсудили вопросы подготовки к зиме

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр экономического развития Максим Решетников обсудили вопросы подготовки к зиме

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Правда, с того времени США стали таким же стратегическим союзником Вьетнама, как и Россия, но к этому привела геополитическая необходимость, или, вернее, безысходность, а к стратегической близости с Россией — сердечная, надо надеяться, необходимость (а не то чтобы недостаточность).

— За годы независимости и полного суверенитета Вьетнам добился впечатляющих результатов под руководством Вашей партии, под руководством управляющих, руководящих команд Вьетнама. И в этой связи хотел бы сказать, что это значит, что люди, которые сражались за Вьетнам, сражались за его независимость, за его суверенитет, делали это не напрасно... И жертвы были не напрасными,— Владимир Путин, напомнив про общее боевое прошлое, в каком-то смысле утешил товарища То Лама (если тот вообще расстраивался).

Ибо кто-то может и задуматься: а не напрасными ли были те жертвы?

Нет, ни в коем случае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Северстали» Алексей Мордашов вел себя неофициально

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Глава «Северстали» Алексей Мордашов вел себя неофициально

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

— Я очень рад вновь встретиться с вами! — воскликнул товарищ То Лам.— Вы наш большой друг, близкий брат вьетнамского народа, товарищ, с которым меня связывают особые личные отношения!

Кажется, совсем недавно Владимир Путин встречался с прежним генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом (тот скончался вскоре после той исторической встречи), а вот уже и с новым лидером Компартии — особые личные отношения.

Быстро все это происходит у них.

— В последнее время,— отметил товарищ То Лам, обращаясь к господину Путину,— некоторые страны выражали реакцию на сохранение Вьетнамом добрых отношений с Россией, однако Вьетнам не проявил колебаний, не изменил своей позиции и четко продемонстрировал свой подход, поскольку четко понимает суть данного вопроса.

Реакция некоторых стран была, надо понимать, негативной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Центробанка Эльвира Набиуллина — не самый довольный на сегодня человек

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Глава Центробанка Эльвира Набиуллина — не самый довольный на сегодня человек

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Но тут уж негатив на негатив (и дает позитив, то есть стойкость).

— Вьетнам высоко оценивает и глубоко дорожит влиянием и статусом России, а также личной ролью и авторитетом президента Путина в формировании нового многополярного миропорядка, обеспечении глобальной энергетической и продовольственной безопасности,— добавил товарищ То Лам.

К тому же мы услышали слова, словно вернувшие нас в светлые времена советских съездов КПСС, где вьетнамские товарищи всегда были самыми почетными гостями.

— Я убежден,— заявил товарищ То Лам,— что под чутким, решительным и мудрым руководством товарища президента Россия безопасно и успешно проведет выборы в Государственную думу девятого созыва и предстоящие выборы в органы местного самоуправления, что придаст новый импульс развитию стабильности и процветанию России!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андреевский зал Кремля всегда делает свое дело

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Андреевский зал Кремля всегда делает свое дело

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

И если кто-то из заставших те съезды скажет, что ничего не шевельнулось в душе, не ожило и не сразу улеглось, то не поверим.

Всем тут было хорошо.

А уж когда открыли лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней на базе совместного Тропического научно-исследовательского центра в Ханое...

До сих пор из Кремля, между прочим, не открывали никаких лабораторий. Но вот кто-то придумал и такое.

— При обучении вьетнамского персонала лаборатории были взяты за образец санитарные требования, действующие в России и являющиеся одними из наиболее высоких и лучших в мире,— рассказывал российский президент.— Благодаря передовым инженерно-техническим системам зондирования, фильтрации и обеззараживания условия работы сотрудников соответствуют всем нормам и стандартам бактериологической защиты.

— Уважаемая Анна Юрьевна, руководитель Роспотребнадзора! — обратился к госпоже Поповой из Ханоя замминистра обороны Вьетнама Нгуен Чыонг Тханг.— Открытие Тропической лаборатории на основе подписанного в 1987 году соглашения между Вьетнамом и СССР о создании Тропического центра (одно из последних знаковых действий Советского Союза.— А. К.) сегодня является хорошим результатом сотрудничества за все эти годы! Это показывает желание руководителей двух стран развивать сотрудничество. Это связано и с наукой, и со здоровьем населения!..

И он пояснил:

— В последнее время эпидемиологическая ситуация в мире осложняется! У нас тропический климат, поэтому мы должны повысить нашу способность в научном исследовании и прогнозировании. В этом плане лаборатория дополнит мощность нашего центра, где требуется специальная техника, и эта лаборатория тоже поможет нам собирать данные. Тем самым мы сможем укрепить нашу способность в изучении заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Валерий Гергиев расправил плечи и смятую бумажку

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дирижер Валерий Гергиев расправил плечи и смятую бумажку

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

То есть в соответствии со спецификой генерал-полковника — обороноспособность.

Ну тут уж и Анна Попова расчувствовалась:

— Мы давно и успешно работаем с вьетнамскими коллегами, и последние десять лет стали особенно эффективными в сфере борьбы с инфекциями, с заразными болезнями! Сегодняшняя церемония посвящена открытию лаборатории. Лаборатория уникальна, она в самом деле станет региональным центром. Хочу отметить, что все работы по строительству этой лаборатории выполнены нашими товарищами из Вьетнама, выполнены в кратчайшие сроки!.. Все оборудование, все обеспечение, все инженерное обеспечение, столь сложное для этой лаборатории, выполнено в Российской Федерации!.. Выполнено уже здесь, на месте, специалистами Российской Федерации...

Ну, кажется, что же еще?.. Оставалось лишь подписание документов и заявление для прессы.

Давно в Малахитовой гостиной не царила такая атмосфера дружбы и добрососедства между двумя странами.

А все равно Геннадия Зюганова здесь не хватало.

Нечестно это как-то.

Не по-людски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед началом заявлений для прессы вьетнамские журналисты сняли свои аккредитационные бейджи, чем смутили российских коллег

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Перед началом заявлений для прессы вьетнамские журналисты сняли свои аккредитационные бейджи, чем смутили российских коллег

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Но и это еще не все. В Андреевском зале Кремля товарища То Лама ждала еще более ценная награда, чем просто встреча с товарищем Путиным.

Лидеру вьетнамских коммунистов вручили Международную премию мира имени Льва Толстого.

Кто-то скажет: не Нобелевская же.

А мы ответим: вот именно.

Тем более что среди гостей церемонии были и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Чего же боле?!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий любит душить в объятиях

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий любит душить в объятиях

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

А вот чего: пришел экс-советник президента, соучредитель фонда «Наследие Л. Н. Толстого» Владимир Толстой.

Хотелось думать, что этим все сказано, ибо кто еще имеет право вручить такую премию? Но вручал ее дирижер Валерий Гергиев. Он произнес небольшую речь, достав для осуществления этого порыва из кармана, честно сказать, смятую бумажку, которую он терпеливо расправил и зачитал, отчего церемония вручения приобрела поистине трогательный характер.

Но что я-то хочу сказать? Ведь даже лидер ЛДПР Леонид Слуцкий оказался на этой церемонии (хотя, казалось бы…).

А дорогого товарища Геннадия Зюганова опять не было.

Жестока ты, предвыборная схватка.

Особенно под ковром.

Андрей Колесников