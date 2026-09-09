На активный туризм не хватило туристов

Владельцы компаний, занимающихся размещением туристов в Адыгее и Камчатском крае, зафиксировали наиболее заметное снижение доходов среди российских регионов в январе—июле 2026 года. Их поступления сократились на 37,7–51,4% в годовом выражении. Это связано с общим снижением интереса к активному отдыху в России из-за его высокой стоимости и природных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Доходы коллективных средств размещения Адыгеи в январе—июле 2026 года составили 2,73 млрд руб., сократившись год к году на 51,4%, следует из данных Росстата. На Камчатке падение составило 37,7%, до 2,35 млрд руб. На четвертом месте по снижению доходов коллективных средств размещения по итогам семи месяцев оказалась Республика Коми, где выручка упала на 26,3%, до 834,6 млн руб.

Топ-10 регионов России по снижению доходов коллективных средств разещения в январе—июле 2026 года Выйти из полноэкранного режима Регион Доходы (млрд руб.) Изменение год к году (%) Адыгея 2,73 –51,4 Камчатский край 2,35 –37,7 Чукотский автономный округ 0,16 –36,9 Коми 0,83 –26,3 Тюменская область* 17,57 –22,2 Ленинградская область 9,54 –17,2 Калмыкия 0,19 –14,3 Ингушетия 0,14 –13,6 Краснодарский край 105,86 –13,2 Крым 22,52 –13,0 Открыть в новом окне *Включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Источник: Росстат.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что интерес к активному туризму в целом в 2026 году сократился на 15–20%. Помимо Камчатки и Адыгеи выраженное снижение, по его словам, прослеживается в Дагестане. Эксперт связывает это в том числе со сложными погодными условиями. Регионы сталкивались с обильными осадками, приводившими, в частности, к наводнениям. В Дагестане весной они стали причиной введения федерального режима ЧС, а на Камчатке в августе 149 туристов были заблокированы у вулкана Толбачик из-за разлива реки Студеной.

Дополнительно, по мнению Сергея Ромашкина, спрос на активные туры мог сократиться из-за высокой стоимости поездок. Эксперт поясняет, что путешествие на Камчатку обходится в среднем в 200–250 тыс. руб. на человека за десять дней, в то время как базовый чек на пляжный отдых внутри страны меньше этой суммы.

Снижение интереса к направлениям активного отдыха произошло из-за общего охлаждения рынка внутреннего туризма: в летнем сезоне количество поездок, по оценке турбизнеса, могло сократиться на 5–6% (см. “Ъ” от 25 августа). Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский оценивает снижение количества бронирований в летнем сезоне и сентябре на 6,3% в годовом выражении.

Этот спад обеспечили в первую очередь массовые курортные регионы, занимающие существенную долю в общем объеме продаж. Доходы отельеров Краснодарского края в январе—июле 2026 года, согласно Росстату, упали на 13,2% год к году, до 105,86 млрд руб. В Крыму снижение составило 13%, до 22,52 млрд руб. Совокупные доходы коллективных средств размещения в целом по России в январе—июле 2026 года в то же время выросли на 10% год к году, до 721,26 млрд руб.

Самым растущим по выручке отельеров регионом, согласно Росстату, стала Карачаево-Черкесия. Показатель здесь достиг 4,26 млрд руб.— рост в 2,6 раза год к году. Это, вероятно, связано с хорошими результатами активно развивающихся горнолыжных курортов Домбай и Архыз. В туроператоре «Алеан» выделяют их среди наиболее растущих внутренних направлений по итогам летнего сезона, говоря об увеличении количества бронирований на 12% за год. На 86,7% в годовом выражении, до 10,65 млрд руб., в январе—июле выросли доходы отельеров Республики Алтай. Здесь также располагается активно растущий курорт Манжерок (см. “Ъ” от 26 августа).

Топ-10 регионов России по росту доходов колллективных средств размещения в январе—июле 2026 года Выйти из полноэкранного режима Регион Доходы (млрд руб.) Изменение год к году (%) Карачаево-Черкесия 4,26 164,4 Тыва 0,45 112,6 Калужская область 5,3 88,7 Республика Алтай 10,65 86,7 Амурская область 2,59 85,3 Смоленская область 2,25 66,4 Санкт-Петербург 85,25 64,9 Якутия 1,51 63,97 Забайкальский край 1,75 55,3 Ростовская область 7,51 50,6 Открыть в новом окне Источник: Росстат.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что по большинству регионов присутствия сети спрос на размещение увеличился на 4–10% год к году. Хотя в целом он отмечает, что туристы все внимательнее относятся к расходам и чаще принимают решение ближе к дате заезда.

Падение спроса на отдельные регионы в этом сезоне вряд ли приведет к массовому пересмотру инвесторами планов по строительству новых отелей. Партнер CMWP Марина Смирнова поясняет, что воздействовать этот факт может только на проекты, находящиеся на «бумажной стадии» реализации, либо на небольшие, до 50 номеров, гостиницы. Сроки реализации масштабных объектов зависят от краткосрочной конъюнктуры рынка в меньшей степени.

Александра Мерцалова