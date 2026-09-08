Организационное пересобрание

Госдума девятого созыва еще не избрана, но вопрос о ее будущей структуре уже активно обсуждается. Один из главных вопросов — распределение комитетов между «Единой Россией» и парламентской оппозицией: по словам источников “Ъ”, квота руководящих постов для думского меньшинства сохранится, но может оказаться ниже нынешних 50%. Кроме того, не у всех глав комитетов есть шансы сохранить свои посты. Претерпит изменения и структура комитетов: некоторые из них могут разделить, а другие — наоборот, объединить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

О некоторых кадровых изменениях в новой Думе стало известно еще в начале избирательной кампании, когда среди кандидатов на переизбрание не оказалось ряда председателей комитетов. В частности, не пошел на выборы глава комитета по обороне единоросс Андрей Картаполов, которого, по данным “Ъ”, может сменить бывший командующий Центральным и Ленинградским военными округами генерал-полковник Александр Лапин (см. “Ъ” от 15 мая). Также не баллотируются на новый срок председатели комитетов по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) и по труду и социальной политике Ярослав Нилов (внефракционный депутат).

Скорее всего, освободится в следующем созыве и должность главы комитета по экологии: его председатель экс-министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, по данным источников “Ъ”, станет руководителем фракции «Единой России» (ЕР) вместо Владимира Васильева, который, в свою очередь, займет кресло вице-спикера. На посту главы комитета господина Кобылкина может сменить один из его нынешних замов — Жанна Рябцева или Александр Коган (оба — ЕР).

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Вместо лидера ЛДПР Леонида Слуцкого комитет по международным делам могут возглавить его первый зампред Вячеслав Никонов или вице-спикер Петр Толстой (оба — ЕР). Об этом ранее писали «Ведомости». По словам собеседника “Ъ” в Думе, рассматривается также возможность объединить комитеты по делам СНГ и по делам национальностей. В его ведении в таком случае окажутся и вопросы, связанные с миграцией, которыми в восьмом созыве занималась специальная комиссия под руководством вице-спикера Ирины Яровой (ЕР). Она же может возглавить этот укрупненный комитет. Возможно, отдельная постоянная структура (комитет, подкомитет или комиссия) будет сформирована под направление, связанное с участниками специальной военной операции, которых в новой Думе может быть несколько десятков.

Как рассказал “Ъ” источник в Думе, среди представителей оппозиции самые высокие шансы сохранить посты председателей комитетов имеют коммунисты Нина Останина (комитет по защите семьи) и Владимир Кашин (по аграрным вопросам), эсер Валерий Гартунг (по защите конкуренции), либерал-демократ Сергей Леонов (по охране здоровья).

Правда, суммарная доля комитетов, закрепленных за оппозицией (сейчас их 15 из 32), может уменьшиться, допускает собеседник “Ъ”.

Отдельного комитета по делам молодежи, по информации собеседников “Ъ”, в новом созыве, возможно, не будет. Его председатель Артем Метелев неудачно выступил на внутрипартийных праймериз ЕР и занял «полупроходное» место в федеральном партсписке (восьмое в краснодарской группе). В то же время обсуждается идея отдельного комитета по вопросам искусственного интеллекта под руководством, например, Антона Ткачева («Новые люди»). Однако в правительстве такой вариант не приветствуют, рассказали “Ъ” в Думе. Поэтому, скорее всего, этой темой займется какой-либо из уже существующих комитетов — например, по информационной политике, а в его структуре может появиться специализированный подкомитет по ИИ.

Структура комитетов каждый созыв немного меняется, напоминает руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук: «До пятого созыва фракции получали портфели в зависимости от количества мандатов. Но в пятом созыве доминирование ЕР стало слишком явным — единороссы возглавили 26 из 32 комитетов. Поэтому в 2012 году тогдашний президент Дмитрий Медведев на встрече с оппозиционными фракциями предложил отдать им половину комитетов, а позднее этот подход поддержал и Владимир Путин. Однако такое правило нигде нормативно не закреплено, и ничто не мешает его скорректировать». Сама процедура согласования кандидатов в председатели комитетов носит непубличный характер, но известно, что в ней участвует внутриполитический блок администрации президента, продолжает эксперт. «Сперва партии представляют обоснования своих амбиций на то, чтобы их депутаты вели определенные темы и были по ним главными спикерами от Госдумы. Оцениваются личные и профессиональные качества политиков, запрашивается мнение правительства, губернаторов, профильных госкорпораций и т. д. В итоге выстраивается общая архитектура комитетов, после чего на пленарном заседании утверждается консенсусное решение»,— резюмирует господин Склянчук.

Ксения Веретенникова