Беспилотники привели на север

Атака беспилотника впервые произошла в арктической части Уральского федерального округа. БПЛА пытался атаковать объект топливно-энергетического комплекса в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе (около 3 тыс. км от границы с Украиной). До этого на протяжении всего дня режим беспилотной опасности, а затем и угрозы БПЛА действовал в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе, где ограничивали работу шести аэропортов. На Ямале особый режим ввели ближе к вечеру. В результате атаки жертв нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Около семи вечера по местному времени 9 сентября губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил об отражении атаки беспилотника на один из промышленных объектов Нового Уренгоя. Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание.

«Самое главное: погибших и пострадавших нет. Размер и характер ущерба устанавливаются»,— сообщил господин Артюхов. Он попросил ямальцев сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил, что обломки беспилотника упали на территории объекта топливно-энергетического комплекса. По его данным, сотрудников заблаговременно эвакуировали.

«Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику»,— прокомментировал уральский полпред.

Отметим, что Новый Уренгой находится примерно в 3 тыс. км от границы с Украиной.

Этим же вечером, еще до сообщений об атаке, в социальных сетях окружного правительства появилось предупреждение, что в мессенджерах и соцсетях работают каналы, которые под видом «мониторинга» или «народных сводок» просят жителей Ямала и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) присылать видео летящих беспилотников и кадры работы ПВО. «Это целенаправленная работа вражеских центров информационно-психологических операций. Их цель — посеять панику и получить разведывательные данные. Публикация таких видео незаконна и опасна»,— сообщили в правительстве. В Югре Антитеррористическая комиссия региона в этот же вечер, 9 сентября, ввела ограничения на публикацию данных об атаках беспилотников и средств их противодействия. Запрет касается распространения в СМИ, социальных сетях и мессенджерах фото и видеоматериалов, географических координат, а также любой информации, позволяющей определить тип, место падения или траекторию полета беспилотника.

Особый режим в ХМАО ввели утром 9 сентября. Сначала власти сообщили, что в регионе действует режим «Беспилотная опасность», а позже заявили о введении режима «Угроза атаки беспилотника». Учеников второй смены перевели на дистанционный режим обучения, Росавиация ввела ограничения в шести аэропортах региона.

Сообщение о режиме беспилотной опасности на Ямале появилось уже ближе к вечеру. В 16:54 Росавиация сообщила об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Надыма (от Надыма до Нового Уренгоя около 240 км). Отменили режим угрозы БПЛА и на Ямале, и в ХМАО уже около девяти вечера 9 сентября.

Напомним, в Уральском федеральном округе ранее БПЛА пытались совершить атаки на Тюменский НПЗ. В июле губернатор Александр Моор сообщал, что беспилотник упал на территории предприятия, где произошло возгорание. В августе глава региона заявлял, что несколько БПЛА упали на территории одного из промышленных предприятий в Тюменской области.

Алексей Буров