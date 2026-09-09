Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава РФПИ предложил провести бизнес-форум с участием США и Германии в 2027 году

Дмитриев: РФ предложит провести бизнес-форум с участием США и ФРГ в 2027 году

Россия предложит провести бизнес-форум в 2027 году с участием США и Германии, на который пригласят немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом рассказал спецпред президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Мы предложим провести в 2027 году бизнес-форум,... чтобы возродить деловой диалог и вернуть здравый смысл»,— написал господин Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что АдГ становится партией, которая способна помочь спасти Германию.

«Альтернатива для Германии» — немецкая ультраправая партия, основанная в 2013 году. Занимает 152 места в бундестаге. Пропагандирует идеологию мигрантофобии и евроскептицизма. В начале недели АдГ победила на выборах в земельный парламент, набрав рекордные 43,8% голосов в Саксонии-Анхальт. Правящий Христианско-демократический союз набрал 17,2%.

Подробности — в материале «Ъ» «ХДС в поисках огнетушителя».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд