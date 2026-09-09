Глава РФПИ предложил провести бизнес-форум с участием США и Германии в 2027 году

Россия предложит провести бизнес-форум в 2027 году с участием США и Германии, на который пригласят немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом рассказал спецпред президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Мы предложим провести в 2027 году бизнес-форум,... чтобы возродить деловой диалог и вернуть здравый смысл»,— написал господин Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что АдГ становится партией, которая способна помочь спасти Германию.

«Альтернатива для Германии» — немецкая ультраправая партия, основанная в 2013 году. Занимает 152 места в бундестаге. Пропагандирует идеологию мигрантофобии и евроскептицизма. В начале недели АдГ победила на выборах в земельный парламент, набрав рекордные 43,8% голосов в Саксонии-Анхальт. Правящий Христианско-демократический союз набрал 17,2%.

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