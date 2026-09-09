Глава РФПИ предложил провести бизнес-форум с участием США и Германии в 2027 году
Дмитриев: РФ предложит провести бизнес-форум с участием США и ФРГ в 2027 году
Россия предложит провести бизнес-форум в 2027 году с участием США и Германии, на который пригласят немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом рассказал спецпред президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
«Мы предложим провести в 2027 году бизнес-форум,... чтобы возродить деловой диалог и вернуть здравый смысл»,— написал господин Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что АдГ становится партией, которая способна помочь спасти Германию.
«Альтернатива для Германии» — немецкая ультраправая партия, основанная в 2013 году. Занимает 152 места в бундестаге. Пропагандирует идеологию мигрантофобии и евроскептицизма. В начале недели АдГ победила на выборах в земельный парламент, набрав рекордные 43,8% голосов в Саксонии-Анхальт. Правящий Христианско-демократический союз набрал 17,2%.
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