Мытищи и Балашиху достанут из-под земли

Московское метро будет серьезно расширено за пределы административных границ столицы. Семь линий будут продлены в подмосковные города, включая Мытищи, Балашиху, Химки и Одинцово. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что проект будет «сложным и емким». Подмосковные власти уже заявили, что начали подготовку территории — стройка начнется ориентировочно после 2028 года. Часть линий планировалось к продлению еще в 1970-х годах, обращает внимание эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подвижной состав на новых линиях подземки будет соответствовать требованиям самых взыскательных пассажиров

Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы Подвижной состав на новых линиях подземки будет соответствовать требованиям самых взыскательных пассажиров

Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

О том, что московское метро будет продлеваться в 2030–2035 годах за пределы административных границ города, столичный мэр Сергей Собянин заявил 9 сентября во время посещения завода «Метровагонмаш» вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Господин Собянин напомнил, что программа расширения подземки до 2030 года уже выполняется (включает в себя строительство трех новых веток и ряда станций). «Пора принимать решение, как будет развиваться метро после 2030 года. По предварительным планам, которые мы наметили с Московской областью, Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД и будет обслуживать городские округа, которые находятся вокруг МКАД»,— заявил мэр. Подземку, сказал он, планируют продлить в Мытищи, Красногорск, Химки, Одинцово, Балашиху и Ленинский городской округ. «Это крупнейшие округа, которые, конечно, тесно связаны с Москвой, и Москва с ними тесно связана,— отметил Сергей Собянин.— Мы с Андреем Юрьевичем (Воробьевым.— “Ъ”) давно об этом говорили, давно планировали этот проект. Сегодня мы приблизились к его реальному воплощению».

На данный момент Московский метрополитен состоит из 17 линий и 309 станций. За пределами административных границ города расположены станции «Мякинино» и «Котельники». Существует также система московских диаметров (МЦД), перевозящих пассажиров в ближайшее Подмосковье, но к метрополитену они формально не относятся. МЦД, метро и трамвай входят в единую городскую систему «рельсового каркаса».

Дополнительные подробности проекта описаны в пресс-релизах правительств Москвы и Московской области. В них говорится о планах строительства 12 станций в Подмосковье до 2035 года. В Красногорск будет продлеваться Рублево-Архангельская линия, часть из которой построена и недавно открыта для пассажиров. На этой линии появятся станции «Красногорск» и «Изумрудные холмы» (названия еще могут поменяться). В Химки продлевается Таганско-Краснопресненская линия (будут построены станции «Химки» и «Куркино»), в Мытищи — Калужско-Рижская (станция «Мытищи»), в Балашиху — Арбатско-Покровская (станции «Восточный» и «Балашиха»), в Ленинский округ — Люблинско-Дмитровская (станции «Развилка» и «Володарское шоссе») и Бирюлевская («Клубничные поля», «Лопатино» и «Дрожжино»). Филевская линия продлевается до станции «Сколково».

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Еще 23 станции построят до 2035 года на территории Москвы, в том числе за счет продления Сокольнической, Троицкой и Солнцевской линий. “Ъ” обратил внимание, что на карте, которую опубликовал Сергей Собянин в соцсетях, нанесен новый участок, который соединит Калининскую и Солнцевскую линии. На нем отмечены станции «Плющиха», «Волхонка» и «Дорогомиловская». В пресс-релизе правительства Москвы этот участок не упоминается.

«Продление метро в Новую Москву и Московскую область сделает город ближе для 2 млн москвичей и 3,7 млн жителей Московской области,— сообщили в пресс-службе мэра.— Новыми участками метро будут пользоваться около 600 тыс. пассажиров в сутки. Время в пути для них сократится в среднем на 30–60 минут. Поездки из Московской области в Москву станут примерно вдвое быстрее».

Сергей Собянин заявил, что новый проект будет «сложным и емким». Он напомнил, что Москва и Московская область образуют единую агломерацию с населением около 20 млн человек. «Московское метро давно уже переросло рамки города,— сказал мэр.— Огромное число пассажиров — это жители Подмосковья, которые уже сегодня по факту пользуются метро». Андрей Воробьев уже анонсировал подготовку территории к будущему строительству. До 2028 года, сказал он, предстоит «большая подготовительная работа», включающая планировку будущих участков, подготовку документации и вынос инженерных сетей. «После этого можно будет переходить непосредственно к строительству линий и станций,— сказал губернатор.— Мы последовательно создаем с Москвой единую транспортную систему. Нет человека в Мытищах, Балашихе, Ленинском городском округе, Химках, который бы не хотел иметь дополнительную возможность заезда и выезда из города».

Проекты продлеваемых линий ранее уже прорабатывались, напоминает член общественного совета Минтранса России, глава Союза пассажиров Кирилл Янков. В пример он приводит планы по продлению подземки в Мытищи, которые существовали еще в Генплане 1971 года. На каком-то этапе проектируемая на этой ветке станция называлась «Челобитьево», напоминает эксперт. «Думаю, что между 2031–2035 годами все это реально построить. Но надо понимать, что трассировки еще могут многократно корректироваться»,— подчеркивает эксперт.

Иван Буранов