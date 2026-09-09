Мытищи и Балашиху достанут из-под земли
Столичную подземку обещают продлить по семи направлениям до 2035 года
Московское метро будет серьезно расширено за пределы административных границ столицы. Семь линий будут продлены в подмосковные города, включая Мытищи, Балашиху, Химки и Одинцово. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что проект будет «сложным и емким». Подмосковные власти уже заявили, что начали подготовку территории — стройка начнется ориентировочно после 2028 года. Часть линий планировалось к продлению еще в 1970-х годах, обращает внимание эксперт.
Подвижной состав на новых линиях подземки будет соответствовать требованиям самых взыскательных пассажиров
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы
О том, что московское метро будет продлеваться в 2030–2035 годах за пределы административных границ города, столичный мэр Сергей Собянин заявил 9 сентября во время посещения завода «Метровагонмаш» вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Господин Собянин напомнил, что программа расширения подземки до 2030 года уже выполняется (включает в себя строительство трех новых веток и ряда станций). «Пора принимать решение, как будет развиваться метро после 2030 года. По предварительным планам, которые мы наметили с Московской областью, Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД и будет обслуживать городские округа, которые находятся вокруг МКАД»,— заявил мэр. Подземку, сказал он, планируют продлить в Мытищи, Красногорск, Химки, Одинцово, Балашиху и Ленинский городской округ. «Это крупнейшие округа, которые, конечно, тесно связаны с Москвой, и Москва с ними тесно связана,— отметил Сергей Собянин.— Мы с Андреем Юрьевичем (Воробьевым.— “Ъ”) давно об этом говорили, давно планировали этот проект. Сегодня мы приблизились к его реальному воплощению».
На данный момент Московский метрополитен состоит из 17 линий и 309 станций. За пределами административных границ города расположены станции «Мякинино» и «Котельники». Существует также система московских диаметров (МЦД), перевозящих пассажиров в ближайшее Подмосковье, но к метрополитену они формально не относятся. МЦД, метро и трамвай входят в единую городскую систему «рельсового каркаса».
Дополнительные подробности проекта описаны в пресс-релизах правительств Москвы и Московской области. В них говорится о планах строительства 12 станций в Подмосковье до 2035 года. В Красногорск будет продлеваться Рублево-Архангельская линия, часть из которой построена и недавно открыта для пассажиров. На этой линии появятся станции «Красногорск» и «Изумрудные холмы» (названия еще могут поменяться). В Химки продлевается Таганско-Краснопресненская линия (будут построены станции «Химки» и «Куркино»), в Мытищи — Калужско-Рижская (станция «Мытищи»), в Балашиху — Арбатско-Покровская (станции «Восточный» и «Балашиха»), в Ленинский округ — Люблинско-Дмитровская (станции «Развилка» и «Володарское шоссе») и Бирюлевская («Клубничные поля», «Лопатино» и «Дрожжино»). Филевская линия продлевается до станции «Сколково».
Еще 23 станции построят до 2035 года на территории Москвы, в том числе за счет продления Сокольнической, Троицкой и Солнцевской линий. “Ъ” обратил внимание, что на карте, которую опубликовал Сергей Собянин в соцсетях, нанесен новый участок, который соединит Калининскую и Солнцевскую линии. На нем отмечены станции «Плющиха», «Волхонка» и «Дорогомиловская». В пресс-релизе правительства Москвы этот участок не упоминается.
«Продление метро в Новую Москву и Московскую область сделает город ближе для 2 млн москвичей и 3,7 млн жителей Московской области,— сообщили в пресс-службе мэра.— Новыми участками метро будут пользоваться около 600 тыс. пассажиров в сутки. Время в пути для них сократится в среднем на 30–60 минут. Поездки из Московской области в Москву станут примерно вдвое быстрее».
Сергей Собянин заявил, что новый проект будет «сложным и емким». Он напомнил, что Москва и Московская область образуют единую агломерацию с населением около 20 млн человек. «Московское метро давно уже переросло рамки города,— сказал мэр.— Огромное число пассажиров — это жители Подмосковья, которые уже сегодня по факту пользуются метро». Андрей Воробьев уже анонсировал подготовку территории к будущему строительству. До 2028 года, сказал он, предстоит «большая подготовительная работа», включающая планировку будущих участков, подготовку документации и вынос инженерных сетей. «После этого можно будет переходить непосредственно к строительству линий и станций,— сказал губернатор.— Мы последовательно создаем с Москвой единую транспортную систему. Нет человека в Мытищах, Балашихе, Ленинском городском округе, Химках, который бы не хотел иметь дополнительную возможность заезда и выезда из города».
Проекты продлеваемых линий ранее уже прорабатывались, напоминает член общественного совета Минтранса России, глава Союза пассажиров Кирилл Янков. В пример он приводит планы по продлению подземки в Мытищи, которые существовали еще в Генплане 1971 года. На каком-то этапе проектируемая на этой ветке станция называлась «Челобитьево», напоминает эксперт. «Думаю, что между 2031–2035 годами все это реально построить. Но надо понимать, что трассировки еще могут многократно корректироваться»,— подчеркивает эксперт.