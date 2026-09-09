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Мытищи и Балашиху достанут из-под земли

Столичную подземку обещают продлить по семи направлениям до 2035 года

Московское метро будет серьезно расширено за пределы административных границ столицы. Семь линий будут продлены в подмосковные города, включая Мытищи, Балашиху, Химки и Одинцово. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что проект будет «сложным и емким». Подмосковные власти уже заявили, что начали подготовку территории — стройка начнется ориентировочно после 2028 года. Часть линий планировалось к продлению еще в 1970-х годах, обращает внимание эксперт.

Подвижной состав на новых линиях подземки будет соответствовать требованиям самых взыскательных пассажиров

Подвижной состав на новых линиях подземки будет соответствовать требованиям самых взыскательных пассажиров

Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Подвижной состав на новых линиях подземки будет соответствовать требованиям самых взыскательных пассажиров

Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

О том, что московское метро будет продлеваться в 2030–2035 годах за пределы административных границ города, столичный мэр Сергей Собянин заявил 9 сентября во время посещения завода «Метровагонмаш» вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Господин Собянин напомнил, что программа расширения подземки до 2030 года уже выполняется (включает в себя строительство трех новых веток и ряда станций). «Пора принимать решение, как будет развиваться метро после 2030 года. По предварительным планам, которые мы наметили с Московской областью, Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД и будет обслуживать городские округа, которые находятся вокруг МКАД»,— заявил мэр. Подземку, сказал он, планируют продлить в Мытищи, Красногорск, Химки, Одинцово, Балашиху и Ленинский городской округ. «Это крупнейшие округа, которые, конечно, тесно связаны с Москвой, и Москва с ними тесно связана,— отметил Сергей Собянин.— Мы с Андреем Юрьевичем (Воробьевым.— “Ъ”) давно об этом говорили, давно планировали этот проект. Сегодня мы приблизились к его реальному воплощению».

На данный момент Московский метрополитен состоит из 17 линий и 309 станций. За пределами административных границ города расположены станции «Мякинино» и «Котельники». Существует также система московских диаметров (МЦД), перевозящих пассажиров в ближайшее Подмосковье, но к метрополитену они формально не относятся. МЦД, метро и трамвай входят в единую городскую систему «рельсового каркаса».

Дополнительные подробности проекта описаны в пресс-релизах правительств Москвы и Московской области. В них говорится о планах строительства 12 станций в Подмосковье до 2035 года. В Красногорск будет продлеваться Рублево-Архангельская линия, часть из которой построена и недавно открыта для пассажиров. На этой линии появятся станции «Красногорск» и «Изумрудные холмы» (названия еще могут поменяться). В Химки продлевается Таганско-Краснопресненская линия (будут построены станции «Химки» и «Куркино»), в Мытищи — Калужско-Рижская (станция «Мытищи»), в Балашиху — Арбатско-Покровская (станции «Восточный» и «Балашиха»), в Ленинский округ — Люблинско-Дмитровская (станции «Развилка» и «Володарское шоссе») и Бирюлевская («Клубничные поля», «Лопатино» и «Дрожжино»). Филевская линия продлевается до станции «Сколково».

Еще 23 станции построят до 2035 года на территории Москвы, в том числе за счет продления Сокольнической, Троицкой и Солнцевской линий. “Ъ” обратил внимание, что на карте, которую опубликовал Сергей Собянин в соцсетях, нанесен новый участок, который соединит Калининскую и Солнцевскую линии. На нем отмечены станции «Плющиха», «Волхонка» и «Дорогомиловская». В пресс-релизе правительства Москвы этот участок не упоминается.

«Продление метро в Новую Москву и Московскую область сделает город ближе для 2 млн москвичей и 3,7 млн жителей Московской области,— сообщили в пресс-службе мэра.— Новыми участками метро будут пользоваться около 600 тыс. пассажиров в сутки. Время в пути для них сократится в среднем на 30–60 минут. Поездки из Московской области в Москву станут примерно вдвое быстрее».

В Москве открыли новую линию метро и городской вокзал

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Сергей Собянин заявил, что новый проект будет «сложным и емким». Он напомнил, что Москва и Московская область образуют единую агломерацию с населением около 20 млн человек. «Московское метро давно уже переросло рамки города,— сказал мэр.— Огромное число пассажиров — это жители Подмосковья, которые уже сегодня по факту пользуются метро». Андрей Воробьев уже анонсировал подготовку территории к будущему строительству. До 2028 года, сказал он, предстоит «большая подготовительная работа», включающая планировку будущих участков, подготовку документации и вынос инженерных сетей. «После этого можно будет переходить непосредственно к строительству линий и станций,— сказал губернатор.— Мы последовательно создаем с Москвой единую транспортную систему. Нет человека в Мытищах, Балашихе, Ленинском городском округе, Химках, который бы не хотел иметь дополнительную возможность заезда и выезда из города».

Проекты продлеваемых линий ранее уже прорабатывались, напоминает член общественного совета Минтранса России, глава Союза пассажиров Кирилл Янков. В пример он приводит планы по продлению подземки в Мытищи, которые существовали еще в Генплане 1971 года. На каком-то этапе проектируемая на этой ветке станция называлась «Челобитьево», напоминает эксперт. «Думаю, что между 2031–2035 годами все это реально построить. Но надо понимать, что трассировки еще могут многократно корректироваться»,— подчеркивает эксперт.

Иван Буранов

Фотогалерея

Подземная стройка

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О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви

О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви

Фото: Архив журнала «Огонек»

Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет

Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет

Фото: Архив журнала «Огонек»

Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева)

Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева)

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось

В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось

Фото: Архив журнала «Огонек»

15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади

15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади

Фото: Архив журнала «Огонек»

Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя

Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя

Фото: Архив журнала «Огонек»

Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы

Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года

Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года

Фото: Архив журнала «Огонек»

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии

Фото: Архив журнала «Огонек»

Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях

Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве

В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве

Фото: Архив журнала «Огонек»

Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен

Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен

Фото: Архив журнала «Огонек»

Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути

Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути

Фото: Архив журнала «Огонек»

После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции

После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции

Фото: Архив журнала «Огонек»

Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза

Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при

В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при

Фото: Архив журнала «Огонек»

В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков

В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе

Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе

Фото: Архив журнала «Огонек»

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О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви

Фото: Архив журнала «Огонек»

Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет

Фото: Архив журнала «Огонек»

Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева)

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось

Фото: Архив журнала «Огонек»

15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади

Фото: Архив журнала «Огонек»

Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя

Фото: Архив журнала «Огонек»

Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года

Фото: Архив журнала «Огонек»

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии

Фото: Архив журнала «Огонек»

Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве

Фото: Архив журнала «Огонек»

Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен

Фото: Архив журнала «Огонек»

Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути

Фото: Архив журнала «Огонек»

После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции

Фото: Архив журнала «Огонек»

Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при

Фото: Архив журнала «Огонек»

В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе

Фото: Архив журнала «Огонек»

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