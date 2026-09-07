Бунт на Востоке

Местные выборы в Саксонии-Анхальт стали настоящим потрясением для политической системы Германии. Правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила с рекордным результатом, а правящие христианские демократы установили личный антирекорд. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже назвал такой итог тектоническим сдвигом в партийной системе страны и признал исход выборов драматическим для собственной партии. Пока в правительстве готовят меры по пересмотру курса, а правые обещают своим избирателям прийти к власти на федеральном уровне, активисты планируют акции протеста против АдГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сопредседатели партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель и Тино Крупалла (справа)

Фото: Ebrahim Noroozi / AP Сопредседатели партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель и Тино Крупалла (справа)

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Выборы в Саксонии-Анхальт обещали стать водоразделом политического ландшафта Германии задолго до их проведения. Еще полгода назад «Альтернативе для Германии» прочили в этой земле более 40% голосов. И эти прогнозы полностью сбылись: по предварительным результатам избиркома партия набрала 43,8%. Причем рейтинг правых даже немного подрос после того, как правительство страны возложило ответственность на Россию за инциденты с БПЛА в Лейпциге.

Христианские демократы (ХДС), наоборот, потеряли почти 20% голосов, набрав лишь 17,2% голосов.

За ними идут социал-демократы (СДПГ) с 9,3% голосов, «Зеленые» с 8,9% и «Левые» с 8,6% голосов.

Впервые в земельное правительство войдет «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) с 5,3% голосов. Именно ему будет принадлежать своего рода «золотая акция».

Дело в том, что для единоличного формирования правительства «Альтернативе» не хватает трех мандатов — у нее 39 из 83 в ландтаге Саксонии-Анхальт. И столько же мест в совокупности получат ХДС, СДПГ, «Зеленые» и «Левые». Вопрос, к кому в итоге присоединится «Союз Сары Вагенкнехт» с его пятью мандатами, остается открытым. Коалиция с «Альтернативой» разрушит принцип отказа от взаимодействия с крайне правыми, а коалиция со всеми остальными партиями может принести союзу имидж политической силы, которая не считается с мнением избирателей. Тем не менее в немецких СМИ стали появляться сообщения о возможном торге между АдГ и ССВ за кандидатуру премьера: последние настаивают, что в случае решения о создании правящей коалиции возглавить ее должен беспартийный.

Так или иначе эту федеральную землю на востоке Германии ждут тяжелые решения по формированию правящей коалиции, которые могут перерасти в системный кризис.

Новый состав парламента должен приступить к работе 6 октября, но кандидатуру премьера выставлять в этот день на голосование совсем не обязательно. Так что процесс назначения главы Саксонии-Анхальт и формирования кабинета министров может тянуться очень долго.

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И хотя такой потенциально кризисный сценарий может нанести Саксонии-Анхальт серьезный урон, гораздо больше итоги выборов ударили по федеральному правительству. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о драматичном результате для христианских демократов и тектонических сдвигах в партийной системе страны. «Мы не можем просто вернуться к прежнему положению дел — ни я, ни федеральное правительство»,— заявил он газете Bild. И добавил, что цель «Альтернативы» — «полное уничтожение ХДС». Поэтому, продолжил Мерц, никакого сотрудничества с правыми быть не может. Кроме того, он напомнил, что у Германии есть инструменты для «защиты конституции от правоэкстремистского правительства», фактически сделав намек на прошлые попытки запретить деятельность партии. Также канцлер ФРГ сообщил, что правительство готово пересмотреть планы реформы здравоохранения и пенсионной системы.

Глава МВД Германии Александр Добриндт также успел отпустить двусмысленный комментарий по итогам выборов. Выступая на мероприятии в Баварии, он заявил, что свободе Германии сейчас угрожают как российские беспилотники, так и те политики внутри Германии, кто поддерживает Москву. Роль сторонников России в ФРГ традиционно отдают «Альтернативе».

В самой АдГ тем временем празднуют победу. Сопредседатели партии Алис Вайдель и Тино Крупалла вместе с кандидатом в премьер-министры Саксонии-Анхальт Ульрихом Зигмундом провели триумфальную пресс-конференцию.

Помимо традиционных поздравлений, в руководстве АдГ не забыли раскритиковать правящую партию и объявить свои амбиции на руководство страной.

Так, Вайдель указала, что люди потеряли доверие к правительству на фоне того, что оно дает обещания, которые не исполняет, а Крупалла назвал Фридриха Мерца «лучшим помощником» в проведении избирательной кампании «Альтернативы». Вайдель пообещала, что блок из христианских и социальных демократов «больше никогда не выиграет федеральные выборы». Она напомнила, что АдГ опережает ХДС/ХСС в опросах на 10% по стране, и заверила, что намерена увеличить этот разрыв до 40% к следующим выборам 2029 года.

Пока политические противники рефлексируют о результатах местных выборов, в Берлине, Халле и Ростоке были анонсированы акции протеста против прихода к власти крайне правых. Организаторы ожидают, что не менее 5 тыс. человек соберутся у Бранденбургских ворот. Параллельно против сотрудничества с правыми выступил немецкий бизнес, а турецкая община попросила защиты от экстремизма.

Вероника Вишнякова