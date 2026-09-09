Презентация Apple прошла складно

Американская Apple представила новую линейку своей продукции. Ключевой новинкой стал первый складной смартфон iPhone Duo, а также новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — усовершенствованные версии модели iPhone 17 Pro с доступным объемом оперативной памяти до 2 ТБ и камерой, претендующей на возможности профессиональной фототехники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография iPhone Duo Фото: Apple Фото: Apple Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters Apple CEO Джон Тернус Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Jeff Chiu / AP Следующая фотография 1 / 8 iPhone Duo Фото: Apple Фото: Apple Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters Apple CEO Джон Тернус Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Jeff Chiu / AP

Главным событием презентации 9 сентября компании Apple стало представление первого в истории компании складного смартфона — iPhone Duo.

Размер дисплея Duo составил 7,6 дюйма, что в два раза больше, чем у 18 Pro Max, и на 80% больше, чем у iPhone 18 Pro.

Duo позволит запускать приложения на каждом из экранов по отдельности.

Фронтальная камера устройства спрятана под его экраном.

При развернутом экране вертикальные видео можно будет смотреть в горизонтальном формате.

В спящем режиме устройство может работать как календарь или будильник.

Внутренний экран смартфона сможет работать без подзарядки на протяжении 31 часа, а внешний — на протяжении 44 часов. За 20 минут устройство будет заряжаться до 50%.

Модель представлена всего в двух цветах, ее стоимость составит от $1999, а в продажу смартфон поступит с 23 октября.

iPhone 18 Pro

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Фото: AP iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Фото: AP

Дизайн модели остался почти без изменений по сравнению с моделью iPhone 17 Pro, за исключением улучшенного корпуса: боковая рамка и стекло Ceramic Shield лучше сочетаются, в том числе по цвету. Диагональ экрана составит 6,3 дюйма.

Устройство оснащено новым чипом A20 Pro на 2-нм техпроцессе. Так, Apple прямо позиционирует новые модели как устройства для работы с ИИ. По производительности заявлен прирост до 40% относительно предыдущего A19 Pro.

В iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max установили улучшенную батарею, которая может держать заряд до 30 часов. При этом с нуля до 50% она будет заряжаться за 15 минут.

Впервые в смартфонах компании доступен объем оперативной памяти в 2 ТБ.

Заметно была усовершенствована и камера смартфона: в камере на 48 MP впервые за историю iPhone появляется регуляция размера затвора и функция «размытие фона». Согласно презентации, линза будет открываться как у профессиональной фототехники.

Модель будет представлена и в новой цветовой линейке: черный (Black), серебристый (Silver/Glacier), голубой (Glacier Blue) и бордовый (Burgundy) — он сменил прошлогодний флагманский оранжевый цвет Cosmic Orange.

Цена iPhone 18 Pro начинается от $1199.

Официальный предзаказ откроется с 12 сентября, старт продаж — 18 сентября.

iPhone 18 Pro Max

Габариты модели и общий вид схожи с iPhone 18 Pro, однако размер экрана отличается — 6,9 дюйма, а толщина корпуса — около 9 мм и весом около 240 граммов.

iPhone 18 Pro Max также представлен в четырех вариантах: черный, серебристый, голубой и бордовый.

Чип A20 Pro (2 нм), как и у iPhone 18 Pro, адаптирован под решение задач ИИ.

Камера практически идентична с iPhone 18 Pro: у обеих моделей основная 48-Мп камера с переменной диафрагмой и такой же 48-Мп перископический телеобъектив с четырехкратным оптическим зумом. Таким образом, модели Pro и Pro Max больше не имеют отличий по зуму, который ранее был преимуществом моделей Max.

Модели также доступна возможность быстрой зарядки: до 50% за 15 минут.

Объем памяти устройств iPhone 18 Pro Max: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и впервые 2 ТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Apple Watch Ultra 4

Фото: Apple Apple Watch Ultra 4

Фото: Apple

Цена модели — от $1299.

Предзаказ — с 12 сентября, старт продаж — 18 сентября.

Apple Watch Series 12

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Apple Watch Series 12 Фото: Apple Фото: Jeff Chiu / AP Следующая фотография 1 / 2 Apple Watch Series 12 Фото: Apple Фото: Jeff Chiu / AP

В создании новой модели умных часов Apple сфокусировалась на детальном мониторинге состояния здоровья пользователя. Устройство оснащено спортивным помощником, который оценивает общее состояние организма, включая биологический возраст. Устройство будет тщательно анализировать активность пользователей, давать советы и мотивировать на тренировки.

Значимой доработкой в модели является функция анализа окружающих звуков, включая распознавание речи. Согласно заявлению компании, часы смогут делать краткие саммари диалогов и совещаний, а также давать пользователю напоминания.

Apple Watch Ultra 4

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Jeff Chiu / AP

Дизайн модели почти не изменился по сравнению с Apple Watch Ultra 3: у часов корпус из титана в двух расцветках — «натуральный титан» и «черный титан». Устройство получило новый чип S11, а также новые функции Apple Intelligence. Главным обновлением стала система мониторинга здоровья: Apple, по заявлению компании, улучшила датчик сердечного ритма. На устройстве он будет снимать показатели ритма каждые 5 секунд, а замерять вариабельность сердечного ритма (HRV) — каждые 5 минут.

Помимо этого, в часах появилась функция Readiness — ежедневная оценка здоровья по шкале от 0 до 10, которая учитывает физическую активность, тренировочную нагрузку, показатели организма и качество сна. На основе этих данных часы предлагают, стоит ли пользователю восстановиться, снизить нагрузку или продолжить тренировку.

Часы способны работать до 50 часов в обычном режиме и до 84 часов в режиме энергосбережения. Для длительных тренировок предусмотрены специальные режимы: до 25 часов отслеживания с полноценным GPS и измерением пульса либо до 45 часов в режиме экономии энергии.

Часы смогут распознавать предупреждающие звуки — например, сирены, будильники, дверные звонки и плач ребенка. Функция Live Rewind позволяет получить текстовую расшифровку последних 15 секунд разговора, а Siri Recap — кратко излагать разговоры.

AirPods 5

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография AirPods 5 Фото: Apple Фото: Carlos Barria / Reuters Следующая фотография 1 / 2 AirPods 5 Фото: Apple Фото: Carlos Barria / Reuters

Также Apple представила новые беспроводные наушники AirPods 5. Главным обновлением стало активное шумоподавление (ANC). Компания заявляет, что эффективность ANC выросла примерно на 50% по сравнению с шумоподавлением прошлой модели. Более дорогая версия модели получила беспроводную зарядку и управление громкостью по «ножке» наушника аналогично моделям AirPods Pro 2 и 3.

Время работы с новым шумоподавлением составляет около 5 часов, с зарядным кейсом — до 20 часов. Кроме того, AirPods 5 получили функцию для перевода разговоров в реальном времени, а также управление некоторыми функциями Siri с помощью жестов головы.

Цена на новые AirPods 5 составит $129.

Предзаказы на наушники стартуют 9 сентября, продажи — 18 сентября.

По данным «Яндекс.Маркета», в России стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели, продавца и условий доставки. Так, iPhone 18 Pro будет стоить от 147 тыс. руб., iPhone 18 Pro Max — от 157 тыс. руб. Ожидаемая цена на первый складной iPhone Duo — от 245 тыс. руб. Смартфоны будут доступны в разных цветах, в том числе в новых — бордовом и голубом. Предзаказ на «Маркете» стартует 10 сентября.