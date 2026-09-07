«Красного блогера» сняли с эфира

Оштрафованный за демонстрацию экстремистской символики коммунист и блогер-миллионник Николай Бондаренко окончательно снят с выборов в Госдуму, но все еще остается в партийном строю. Центризбирком на заседании 7 сентября аннулировал регистрацию кандидата от КПРФ, однако в ее руководстве уверяют, что тот, как и раньше, продолжит агитировать за партию. По закону экс-кандидат больше не сможет участвовать в теледебатах, но вполне способен остаться важным участником общественной партийной кампании, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член КПРФ Николай Бондаренко

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Член КПРФ Николай Бондаренко

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центризбирком (ЦИК) 7 сентября аннулировал регистрацию кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко и внес соответствующие изменения в избирательный бюллетень по федеральному округу: блогер возглавлял региональную группу №16 (Удмуртия и Пермский край). Основанием стало решение Октябрьского районного суда Саратова, который оштрафовал коммуниста за «публичное демонстрирование экстремистской символики» (ст. 20.3 КоАП), сообщил член ЦИКа Константин Мазуревский. 4 сентября Саратовский облсуд отклонил апелляцию кандидата, и решение вступило в силу. Привлечение к административной ответственности по этой статье означает запрет на участие в выборах, поэтому ЦИКу оставалось только принять техническое решение.

Представитель КПРФ Георгий Камнев на заседании комиссии призвал прекратить массовое отстранение партийных кандидатов задним числом и за публикации многолетней давности, сделанные еще до введения соответствующих запретов. Решение же в отношении Николая Бондаренко, добавил он, тем более возмутительно, поскольку было принято на основании публикации, к которой кандидат отношения не имеет: она была размещена в канале, который ему не принадлежит.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин напомнил “Ъ”, что ранее коммунисты уже добились восстановления на выборах своих однопартийцев Михаила Матвеева (баллотируется в Думу по одномандатному округу в Самарской области) и Людмилы Клюшниковой (кандидат в заксобрание Алтайского края). За Николая Бондаренко партия тоже будет бороться до конца, заверил он: «Сегодня наш юрист в городе Саратове подает кассационную жалобу в отношении судебного решения об административном взыскании, которое и стало основанием для снятия Бондаренко с выборов». Господин Афонин также подтвердил, что Николай Бондаренко в любом случае будет участвовать в избирательной кампании КПРФ. Ранее первый зампред ЦК пояснял СМИ, что партия может сделать блогера своим доверенным лицом и тот продолжит агитировать за нее «в поездках по регионам, на телевидении, в интернете — везде».

Экс-депутат Саратовской облдумы и известный политический блогер на этих выборах стал одним из фронтменов Компартии: опрошенные “Ъ” эксперты отмечали, что участие Николая Бондаренко в агитации (включая его выступление на теледебатах) «дают КПРФ живую кампанию». Но именно в этом качестве партия его потеряет: по закону участвовать в дебатах могут только зарегистрированные кандидаты, напоминает электоральный юрист Гарегин Митин. Однако, добавляет он, это не лишает господина Бондаренко возможности вести агитацию за партсписок КПРФ — например, в своих соцсетях. Также партия может использовать его образ в своих агитационных материалах. Что же касается участия в агитмероприятиях, которые проходят офлайн, то на этот случай Николаю Бондаренко действительно лучше приобрести статус доверенного лица КПРФ, считает эксперт. Тем более что само по себе наличие административного взыскания по «экстремистской» статье не может стать препятствием для получения соответствующего статуса.

В качестве лидера общественного мнения Николай Бондаренко сохраняет свою актуальность для партии и, возможно, даже повысит свою узнаваемость, говорит политолог Константин Калачев. В 2021 году он уже выдвигался по округу и проиграл, но тогда этого особо не заметили. Зато сейчас господин Бондаренко «на волне» и остается важным участником общественной партийной кампании, хотя важно и то, как он сам и КПРФ отыграют произошедшие события. В то же время его снятие с выборов в очередной раз подтверждает статус КПРФ как реально оппозиционной партии, считает эксперт. Так что «отряд потерял бойца» но, возможно, даже выиграет в рейтинге, заключает политолог.

Анастасия Корня, Григорий Лейба