Четыре человека погибли и 29 пострадали при атаке БПЛА в Новороссийске

При атаке БПЛА на Новороссийск минувшей ночью погибли четыре человека, включая ребенка. Пострадали 29 человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Повреждения зафиксированы в трех частных и пяти многоквартирных домах, также пострадало здание православного храма и детского сада», — уточнил чиновник.

Также обломками дронов были повреждены три частных дома и детский сад в Анапе. В городе пострадавших нет. Помимо этого последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах, добавил господин Кондратьев.