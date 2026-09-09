Лебедочная песня

Как стало известно “Ъ”, госкомпания «Дом.РФ», которая уже владеет Щербинским лифтостроительным заводом, выкупила у S8 Capital группу Meteor Lift. Общая стоимость ее активов, которые несколько лет назад достались S8 Capital, ранее оценивалась в 3,5–4,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна продал бизнес по производству и обслуживанию лифтов — завод Meteor Lift и АО «Лифт Коннект», рассказал источник “Ъ”, знакомый с ходом сделки. Покупателем выступила госкомпания «Дом.РФ», которая уже владеет Щербинским лифтостроительным заводом в Новой Москве. “Ъ” отправил запрос сторонам сделки.

Meteor Lift создана на базе российского производства американской «Отис». Под контроль холдинга S8 Capital она перешла летом 2022 года. Тогда в сделку вошли завод лифтового оборудования в Санкт-Петербурге мощностью до 7 тыс. единиц в год, предприятие в подмосковной Щербинке и сервисная сеть техобслуживания.

Рыночная стоимость российского бизнеса компании «Отис» на начало 2022 года оценивалась в $100 млн. Но для американского производителя стоимость сделки вряд ли превысила $50 млн (около 3 млрд руб. по курсу ЦБ на конец июля 2022 года), оценивали эксперты.

Выручка АО «Метеор лифт Москва» в 2025 году сократилась на 1,8%, до 3,8 млрд руб., чистый убыток вырос на 32%, до 238,3 млн руб., указано в СПАРК.

АО «Лифт Коннект», которому принадлежали российские активы финского производителя лифтов Kone, вошло в периметр S8 Capital в октябре 2023 года. Речь идет о сервисном портфеле на 7 тыс. единиц оборудования. Этот бизнес оценивался в 0,5–1 млрд руб. Общий сервисный портфель лифтового кластера, созданного на базе Meteor Lift после сделки с Kone, превысил 52 тыс. единиц, сеть достигла более 120 отделений в 50 регионах России, говорили в самой компании. Выручка АО «Лифт Коннект» в 2025 году выросла на 19%, до 1,1 млрд руб., чистая прибыль — в 2,7 раза, до 126,9 млн руб.

«Дом.РФ» начала консолидировать активы Meteor Lift еще в прошлом году, выкупив подконтрольное ранее компании производство площадью 7,7 тыс. кв. м на Первомайской улице в Щербинке (Новая Москва). Там была развернута линия по сборке лебедок собственного производства, а также создан экспериментальный цех и размещен сервисный центр. Сумма сделки составляла 428 млн руб. (см. “Ъ” от 10 апреля).

В октябре 2024 года холдинг S8 Capital продал ГК «Кордиант», объединяющую производство шин, свечей зажигания, котлов отопления и электроинструментов, компании «Севергрупп» Алексея Мордашова (см. “Ъ” от 2 октября 2024 года). Этим же структурам было передано предприятие немецкого концерна Bosch в Энгельсе. Оно занимается производством свечей зажигания, электроинструментов, котлов отопления и лебедок.

Дарья Андрианова, Владимир Лавицкий