По Украине нанесен новый звонок

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 8 сентября в ходе телефонного разговора обсудили итоги состоявшихся в выходные поездок американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В Кремле беседу двух лидеров назвали «конструктивной и весьма откровенной», а визит американских эмиссаров в российскую столицу оценили «со знаком плюс». При этом там сообщили, что в ходе разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин подчеркнул, что у властей РФ «и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин «обозначил что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий». Этот вопрос уже поднимался в ходе прошлогоднего саммита на Аляске, но российский лидер, вероятно, счел нужным об этом напомнить

Фото: Jeenah Moon / Reuters В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин «обозначил что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий». Этот вопрос уже поднимался в ходе прошлогоднего саммита на Аляске, но российский лидер, вероятно, счел нужным об этом напомнить

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Нынешний телефонный разговор двух президентов стал пятым с начала текущего года (прошлый состоялся 4 июля — Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США). Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков отметил, что лидеры «в присущей им взаимоуважительной и деловой манере обменялись мнениями по итогам состоявшихся 5–6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев».

По его словам, телефонный разговор длился ровно час и был «конструктивным и весьма откровенным». Ввиду конфиденциального характера беседы Юрий Ушаков не стал раскрывать ее детали, но в то же время подчеркнул: «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена».

Разговор, как рассказал он далее, фокусировался на вопросах украинского урегулирования. «Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств»,— сообщил Юрий Ушаков.

По словам помощника президента РФ, Дональд Трамп заинтересован, «чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства». Напомним, второй президентский срок Дональда Трампа завершится 20 января 2029 года. В ходе предвыборной кампании он обещал добиться урегулирования украинского конфликта «за 24 часа».

Владимир Путин, как уточнил Юрий Ушаков далее, поддержал настрой своего американского коллеги «в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав» и «положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта».

Российским президентом, по словам его помощника, был дан «объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач».

«Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий»,— добавил Юрий Ушаков, не раскрывая подробностей.

Ранее российские власти в качестве ключевого условия урегулирования требовали полного ухода украинских вооруженных сил с территории Донбасса. В ходе прошлогоднего саммита на Аляске Дональд Трамп, судя по всей опубликованной впоследствии информации, пообещал Владимиру Путину, что США будут добиваться этого от Украины, однако выполнить свое обещание не смог или не захотел.

Информируя журналистов о ходе телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Юрий Ушаков коснулся еще трех аспектов, которые упоминались в ходе беседы: спекуляций о том, что Россия может напасть на Европу, обмена задержанными и арестованными, а также усилий первой леди США по воссоединению разлученных в ходе украинского конфликта семей. «С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы»,— передал помощник президента РФ суть позиции Владимира Путина по первому вопросу. «Распространяемые мифы о российской угрозе», по его словам, служат европейцам лишь «прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов».

«В ходе телефонного разговора условлено продолжить работу по решению так называемых гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами. Наш президент также отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей»,— сообщил Юрий Ушаков. После чего резюмировал: «Разговор прошел на позитивной ноте, президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом».

На момент сдачи номера в печать Белый дом свою оценку беседы двух президентов не представил.

Задача-минимум

По мнению эксперта НИУ «Высшая школа экономики», автора монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора» Георгия Асатряна, телефонный разговор лидеров крупнейших ядерных держав в нынешней ситуации — позитивное явление. «Несмотря на определенное давление и все еще сохраняющиеся в Вашингтоне иллюзии в отношении экономического и военно-политического положения России и динамики конфликта на Украине, нынешние дипломатические мероприятия можно записать в актив Москвы»,— отметил он в беседе с “Ъ”.

«Задачей-минимум» эксперт назвал «держать Соединенные Штаты как можно дальше от глубокого вовлечения в украинский конфликт».

«Пока эта задача выполняется, можно говорить о некотором дипломатическом позитиве»,— считает Георгий Асатрян.

В то же время он добавил, что ситуация остается крайне непростой и поводов для оптимизма немного. «В конфликте есть другой актор — Европейский cоюз. Он, как и Киев, ждет возвращения к системе, которая была у демократа (Джо.— “Ъ”) Байдена,— развил свою мысль собеседник “Ъ”.— Так что боевая работа является пока безальтернативной. Однако дипломатия необходима. Доводить реалии на земле и держать атлантическую солидарность в стрессе — ключевые элементы этого процесса».

Ранее СМИ сообщали, что после разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп может созвониться и с Владимиром Зеленским. Однако на момент сдачи номера в печать о таком звонке не было известно.

Базовые вещи

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, рассказал, что в ходе переговоров в Москве Стив Уиткофф и Джаред Кушнер опирались на позицию Дональда Трампа о недопущении вступления Украины в НАТО и признании реалий на земле. «Суть того, что обсуждалось, опирается на позицию, которую президент Трамп сразу по возвращении в Овальный кабинет изложил по украинским делам. А именно: он, во-первых, сказал, чтобы даже забыли пытаться втягивать Украину в Североатлантический альянс. …Вопрос закрыт, и не надо его пытаться шевелить»,— заявил глава МИД России 8 сентября, отвечая на вопрос американского комментатора Эндрю Наполитано в ходе интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».

Что касается признания Дональдом Трампом реалий на земле, то, по словам Сергея Лаврова, «речь не о территориях». «Когда мы говорим о реалиях, мы говорим о людях, которых сразу после госпереворота февраля 2014 года называли нелюдями, существами, террористами. Против которых, когда они отвергли результаты незаконного госпереворота, стали применять армию, боевые самолеты, артиллерию, что категорически запрещено международным гуманитарным правом, которых не считали за людей»,— пояснил он.

По его словам, реалии на земле, которые признаёт Дональд Трамп и его команда, «связаны с людьми, с их мнением, которое было выражено на референдумах в Крыму, и в Донецкой, Луганской народных республиках, и, конечно, в Запорожье и Херсонской области». «И то, что американцы во всех своих контактах с нами, прежде всего в контактах с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, исходят из этих реалий, конечно, вызывает у нас и позитивный отклик, и вызывает готовность продолжать с ними разговаривать,— подчеркнул Сергей Лавров.— Они признают эти базовые вещи и вокруг них пытаются быть полезными». По его словам, «это заслуживает поддержки».

Елена Черненко