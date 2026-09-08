Столько всего наварилось

Базовые овощи, входящие в так называемый борщевой набор, в конце августа 2026 года в рознице стоили в среднем на 20–38% дороже, чем годом ранее. Росту цен способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличивающиеся издержки аграриев. Доставка овощей из регионов производства подорожала из-за дефицита топлива, а рабочая сила — из-за ужесточения миграционной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Розничная стоимость капусты на неделе 24–30 августа составила 28 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 38%, подсчитали в NTech. Эта позиция сейчас показывает наиболее выраженный прирост в рамках регулярного мониторинга цен на фрукты и овощи. Свекла в рознице, согласно NTech, за год выросла в цене на 32%, до 35,4 руб. за 1 кг. Для картофеля увеличение составило 30%, до 41,5 руб. за 1 кг. Морковь подорожала на 20% за год, до 43,5 руб. за 1 кг. Для лука прирост составил 32%, до 45,2 руб. за 1 кг.

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Активное увеличение розничных цен на базовые овощи «борщевого набора» подтверждается данными Росстата. По данным ведомства, стоимость картофеля за год увеличилась на 35,3%, до 46,7 руб. за 1 кг, на 31 августа. Для капусты прирост за тот же период составил 35,2%, до 46,7 руб. за 1 кг, для лука — 27,2%, до 57 руб. за 1 кг, для свеклы — на 20,4%, до 51,6 руб. за 1 кг, для моркови — на 17,7%, до 58,5 руб. за 1 кг. Помидоры, по оценке Росстата, за год подорожали на 24,2%, до 165,9 руб. за 1 кг.

«АБ-Центр» в своих материалах отмечает, что оптовая стоимость картофеля на 28 августа увеличилась год к году на 33,6%. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что цены на овощи «борщевого набора» отражают изменение стоимости продукции на фоне накопленного роста издержек. Ритейлеры со своей стороны инвестируют собственные средства в сдерживание их стоимости на полке, добавляет он.

В Минсельхозе “Ъ” пояснили, что сейчас уборка картофеля и овощей идет практически во всех регионах. Этот процесс способствует снижению оптовых цен: в начале сентября для картофеля они сократились на 12,3% к августу, для томатов — на 10%.

С увеличением поставок отечественной продукции на рынок ожидается более заметное сокращение стоимости овощей, считают в министерстве.

Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина поясняет, что в этом году цены восстанавливаются после резкого снижения в прошлом. Тогда овощи и картофель лидировали по темпу падения стоимости среди базовых продуктов (см. “Ъ” от 17 октября 2025 года).

Реакцией рынка стало сокращение посевных площадей. Согласно Росстату, в этом году картофель занимает 968,2 тыс. га в хозяйствах всех категорий, что меньше год к году на 1,9%. Для овощей открытого грунта снижение составило 4,4%, до 457,2 тыс. га. Прогноз «АБ-Центра» на этот сезон предполагает сокращение урожая картофеля на 11,5%, до 7,5 млн тонн. Аналитики замечают, что для этого рынка в целом характерна цикличность: в 2023 году урожай вырос, а цены упали, в 2024 году ситуация была обратной. В 2025 году на рынке снова стало больше картофеля, а в 2026 году — меньше.

Гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова сомневается, что аграриям в этом году удалось нарастить рентабельность.

Скорее, по ее словам, производители стараются переложить в цену увеличивающиеся затраты. В частности, существенно дорожают горюче-смазочные материалы, снижается и их доступность. Основные регионы производства овощей располагаются на юге, что предполагает высокие расходы на логистику до Москвы и Санкт-Петербурга, говорит эксперт.

Тамара Решетникова обращает внимание и на то, что выращивание и уборка овощей предполагают широкое использование ручного труда. Затраты аграриев на персонал резко выросли, в том числе после ужесточения миграционной политики. Ранее работу по уборке урожая в России выполняли преимущественно мигранты. Дополнительно на всем бизнесе сейчас сказывается рост фискальной нагрузки.

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов тоже сомневается, что речь идет о формировании сверхдоходов производителей овощей: удорожание во многом отражает органический рост себестоимости продукции. Он замечает, что для производителей также остаются значительными расходы на семена, удобрение и хранение урожая.

Артем Суворов предполагает, что в следующем году посевные площади под овощами и картофелем вряд ли существенно расширятся. Он прогнозирует, что аграрии будут действовать осторожнее и вряд ли решат заметно наращивать производство, опасаясь нового перепроизводства и последующего ценового давления.

Александра Мерцалова