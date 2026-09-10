Триста на одного

Количество ставок педагогов-психологов должно открываться в школах из расчета один специалист на 300 учеников. Соответствующие изменения в правила организации образовательной деятельности хотят внести в Минпросвещения. Если поправки вступят в силу, дефицит школьных психологов составит 26 тыс. человек. Эксперты отмечают, что сейчас, помимо нехватки специалистов, существует проблема с тем, что значительную часть времени они уделяют организационным вопросам, а не реальной работе с детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Минпросвещения опубликовало на regulation.gov.ru проект поправок к правилам организации учебной деятельности. Ведомство предлагает нормативно зафиксировать подходы к расчету штатных единиц психологов в образовательных учреждениях:

в дошкольных — один специалист на 200 детей,

в общеобразовательных школах — один на 300,

в колледжах и техникумах — один на 500.

Количество специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья рассчитывается по отдельной формуле.

В ведомстве пояснили, что указанные нормативы составлены на основе апробации «мероприятий по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся образовательных организаций», которая проходила в восьми регионах. Ранее Минпросвещения уже рекомендовало образовательным организациям увеличить штатную численность педагогов-психологов и социальных педагогов в образовательных организациях. Поправки, уверены в министерстве, «приведут действующее нормативно-правовое регулирование в соответствие с имеющейся практикой».

В финансово-экономическом обосновании к проекту документа, однако, указано что принятие поправок приведет к нехватке педагогов-психологов.

Образовательные организации недосчитаются почти 40 тыс. специалистов: в детских садах — 10,4 тыс., в школах — 25,9 тыс., в учреждениях СПО — 3,1 тыс. В 2025/26 учебном году, напомним, в дошкольных образовательных организациях работало 20 тыс. штатных педагогов-психологов, в школах — 33,4 тыс., в учреждениях СПО — 3 тыс.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Олег Федоров отмечает, что сейчас психологическому климату в школах уделяют все больше внимания: на это направлены и научные исследования, и внимание управленцев. Однако пока это не в полной мере реализуется на практике, отмечает эксперт: «В среднем в школах на 700–800 человек есть один штатный психолог, и этого, конечно, недостаточно. Даже один специалист на 300 человек — это, скорее, компромиссное в нынешних социально-экономических обстоятельствах решение». Профессор добавляет, что учителя нередко жалуются на недостаток у себя знаний возрастной психологии, поэтому менять подходы к психологическому сопровождению учеников можно и с курсов повышения квалификации для предметников в этой сфере. «Так они смогут и сами лучше замечать, например, предпосылки к началу травли и в целом профессиональнее выстраивать взаимоотношения с детьми»,— полагает он.

«Предлагаемый норматив может работать только при условии, что психолог встроен в команду с социальным педагогом, медсестрой и тьютором, а до 70% его времени отведено на прямую работу с детьми и семьями,— уверена замдекана факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС Надежда Ячменева.— Без этой инфраструктуры норматив 1:300 остается гарантией формального присутствия специалиста, а не реальной помощи». По словам эксперта, при адекватной нагрузке психолог в школе мог бы выявлять и сопровождать детей из группы риска до того, как их тревожность перерастает в паническое расстройство, а социальное избегание — в депрессивное состояние, и работать с педагогами, чтобы минимизировать у них эмоциональное выгорание. Она добавляет, что сейчас же значительную часть времени школьные психологи вынуждены тратить на регулярные замены других учителей, сопровождение школьников на экскурсии, олимпиады и другие организационные задачи. «Увеличение штата без изменения функционала — это риск получить 40 тыс. специалистов, вынужденных тратить время на документацию вместо работы с детьми»,— заключает Надежда Ячменева.

Полина Ячменникова