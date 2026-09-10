Медведев: никаких угроз деньгам граждан нет

Российская банковская система стабильна, несмотря на санкции, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, государство продолжает исполнять все свои обязательства в полном объеме.

«Наша банковская система абсолютно стабильна, даже несмотря на огромное количество санкций. Никаких угроз деньгам граждан нет»,— сказал он в интервью газете «Ведомости».

Комментируя сообщения иностранных СМИ об изъятии вкладов и возможном крахе финансового сектора, зампред Совбеза назвал их заказными информационными атаками. Он заверил, что за рубежом очень удивлены тому, что российская банковская и финансовая системы «оказались гораздо более устойчивыми», чем ожидалось.