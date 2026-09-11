«Вымпелком»: рынок 5G в 2027 году вырастет до 35–45 млрд рублей

Коммерческий спрос на Private 5G в 2027 году составит 13–16 млрд руб., оценивают в «Вымпелкоме». При этом совокупный объем рынка 5G в 2027 году оценивается в 35–45 млрд руб., однако 20–30 млрд руб. из этой суммы — обязательные инвестиции операторов в сеть для предоставления услуг 5G, а не выручка, говорят “Ъ” в компании.

«В отличие от мирового опыта, где драйвером 5G стал потребительский сегмент, в России основной спрос формируют промышленные предприятия: на корпоративных заказчиков, по оценкам аналитиков, может приходиться более 80% коммерческой выручки операторов в этом сегменте»,— уточняют в пресс-службе компании.

11 сентября российские мобильные операторы объявили о коммерческом запуске 5G в стране. Ранее “Ъ” писал, что создание 5G в России потребует более 335 млрд руб. капитальных затрат операторов связи до 2036 года. Из них 286 млрд руб. приходится на сегмент B2C. При этом создание сети в этом сегменте принесет общий убыток для операторов в размере 84 млрд руб. к 2036 году. Тем не менее 5G в B2B-сегменте «становится ключевым драйвером монетизации» и может принести 63 млрд руб. прибыли операторам.

Алексей Жабин