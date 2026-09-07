Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с Россией

Финляндия завершила строительство забора длиной 200 км вдоль восточной границы страны с Россией. Об этом сообщила министр внутренних дел Мари Рантанен на пресс-конференции недалеко от границы в Нуйямаа, передает Yle.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters Фото: Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Global Look Press Следующая фотография 1 / 2 Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters Фото: Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Global Look Press

Строительство забора власти Финляндии согласовали в октябре 2022 года. Заграждение начали возводить на юго-востоке страны, недалеко от города Иматра, в апреле 2023 года. Госпожа Рантанен отмечала, что забор начали строить из-за ситуации с безопасностью в Европе после начала боевых действий на Украине.

«Я думаю, хорошо, что в какой-то момент мы оценим, нужно ли больше подобного финансирования. В частности, нам необходимо финансирование ЕС для восточных государств-членов, чтобы можно было финансировать подобные проекты», — сказала госпожа Рантанен.

У Финляндии самая длинная граница с Россией среди всех стран НАТО и Евросоюза. Ее длина составляет более 1,3 тыс. км. Построенный забор закрывает лишь 15% всей ее протяженности.