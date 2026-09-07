Минтранс: россияне смогут использовать Max ID для посадки на самолет и поезд

Минтранс в будущем планирует внедрить возможность посадки пассажиров на самолеты и поезда через мессенджер «Макс». Об этом в интервью ТАСС заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

По словам господина Никитина, идентифицировать пассажиров предполагается по Max ID. Он уточнил, что эта идея пока остается перспективным направлением, а не утвержденным проектом: конкретную дату запуска не определили.

До этого пассажирам в России стала доступна посадка по биометрии на поезда и самолеты. В апреле опцию запустили на поездах по маршрутам Москва — Нижний Новгород, Москва — Кострома и Москва — Иваново, а в августе: Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново. Кроме того, россияне могут садиться в самолет по биометрии в аэропортах Шереметьево и Пулково.