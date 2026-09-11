ЦБ встал на паузу

Совет директоров Банка России в соответствии с ожиданиями большинства аналитиков прервал курс на смягчение денежно-кредитной политики, сохранив ключевую ставку на прежнем уровне в 14% годовых. В обосновании решения регулятор отметил ускорение инфляции и высокие инфляционные ожидания, подогретые продолжающимися сложностями на топливном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сохранив ставку в 14%, Банк России таким образом как минимум поставил на паузу начатый еще в июне 2025 года цикл ее снижения с пикового значения в 21% годовых.

Объясняя решение, регулятор отметил, что в июле рост цен с поправкой на сезонность составил 11,6% в пересчете на год после всего 5,3% в среднем в апреле-июне. Сказался прежде рост цен на топливо. Из-за него диапазон ожиданий по инфляции повышен до 5–6% в пересчете на год. На 7 сентября годовая инфляция составила 6,3%. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими, фиксирует регулятор.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

Экономика при этом в третьем квартале растет умеренными темпами. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. Продолжается восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года. Влияющий на инфляцию рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда — разрыв в их динамике регулятор называет «по-прежнему существенным». Безработица находится на минимумах, но в последние месяцы немного возросла.

Кредитная активность в последние месяцы была повышенной, прежде всего за счет компаний. Портфель розничных кредитов при этом рос умеренно. Склонность домашних хозяйств к сбережению несколько снизилась, но остается высокой.

Как и прежде ЦБ отмечает, что проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Угрозу роста цен регулятор связывает с дисбалансом спроса и предложения в случае более высокого внутреннего спроса и более продолжительного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях (так обозначаются проблемы с НПЗ). «Повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены», — предупреждает ЦБ.

В части влияния бюджета на ДКП в заявлении не сказано ничего нового. Июльский базовый сценарий Банка России предполагает постепенное снижение структурного первичного дефицита бюджета до нулевого уровня лишь в 2029 году. Ожидания будут уточнены октябрьском прогнозе после внесения правительством в Госдуму проектировок нового бюджета, обещает регулятор.

Сигнал на будущее в заявлении оставлен нейтральным: «Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий». Следующее заседание регулятора — 23 октября.

Вадим Вислогузов