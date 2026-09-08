Вучич анонсировал парламентские выборы в Сербии 25 октября

Досрочные выборы в парламент Сербии пройдут 25 октября, сообщил президент страны Александр Вучич. Он заявил, что завтра подпишет указ о роспуске парламента и решении проводить выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

«Я призываю всех участников избирательной кампании попытаться найти способ достучаться до людей, учитывать их потребности, их проблемы, не беспокоиться о себе, стараться не прибегать к насилию... Я поздравлю своих оппонентов, если они победят, я не буду злиться, а если они меня не поздравят, я к этому привык»,— сказал господин Вучич в интервью телеканалу RTS. Он пообещал предоставить более подробную информацию в 12:00 по местному времени 9 сентября.

Парламент Сербии — Народная скупщина. Она состоит из 250 депутатов, которых избирают раз в четыре года. В сентябре руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) выбрало Александра Вучича кандидатом на пост премьер-министра на предстоящих парламентских выборах. Господин Вучич, президентский срок которого истекает в 2027 году, до этого говорил, что собирается уйти в отставку.