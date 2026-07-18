Санкции против VK и смена правительства на Украине
Чем запомнилась неделя 13–18 июля: цифры, цитаты и факты
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Цифры недели
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФАС проработать снижение норматива продаж дизеля на бирже до 10%.
Минэкономразвития определило первых 12 участников реестра цифровых платформ.
Автоперевозки из Китая в Россию подорожали за месяц на 15–25%.
Девяти российским регионам спишут две трети долгов на общую сумму 8,4 млрд руб.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов: в 2025-м по сравнению с 2024 годом выручка выросла на 25%, а чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 млрд.
ФОМ: рейтинг одобрения Владимира Путина опустился до 66%.
Акции ВТБ в ходе торгов на Мосбирже 16 июля упали на 6%, до нового исторического минимума — 57,8 руб.
ВЦИОМ: богатство в РФ начинается от 393 тыс. руб. в месяц.
Медианная зарплата в сфере искусства и массмедиа в июне выросла на 4% год к году и составила 80,5 тыс. руб.
Количество новых утечек данных в российских компаниях сократилось в четыре раза, а их объем — в 22 раза.
За первые шесть месяцев 2026 года продажи сидра в РФ выросли до 20,8 млрд руб. (на 77% больше в годовом выражении).
В первом полугодии 2026-го потребление алкоголя в литрах спирта на душу населения составило 7,77 л. Это на 0,54 л (6,5%) меньше, чем за аналогичный период 2025 года (8,31 л).
Импорт косметики и парфюмерии из Китая в РФ в январе—мае 2026 года увеличился на 74% год к году, до $152,3 млн.
Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» в первый уикенд проката может собрать более $200 млн по всему миру.
Инициативы недели
Владимир Путин заявил о работе над новой системой энергоснабжения Крыма, «до которой противнику будет очень сложно добраться».
Премьер Польши Дональд Туск анонсировал проведение в стране военных учений, которые станут подготовкой к потенциальному развертыванию сил «коалиции желающих».
В Роспатент поступила заявка о регистрации товарного знака «Дух Анкориджа». Под ним планируется производить духи, ароматическую воду, одеколоны, восковые расплавы.
«Авито» планирует запустить свой сервис знакомств.
Цитаты недели
«Трудности эти не носят критического характера» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о трудностях в экономике России).
«Мы станем стражами пролива. Возможно, ангелами-хранителями» (президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы берут под контроль Ормузский пролив).
«Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение» (глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас о согласовании 21-го пакета санкций против РФ).
«Шоу-битва дронов, которое мы придумали,— это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной, популярной...» (телеведущий Михаил Галустян анонсировал Владимиру Путину новое шоу).
По букве закона
Правительство внесло в Госдуму проект мер для стабилизации цен на топливо.
Правительство обязало российских госслужащих перевести рабочие чаты в отечественные мессенджеры к 2030 году.
Минцифры РФ разработало механизм компенсации ущерба физлицам от действий телефонных мошенников.
ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Русала».
Бывший брянский вице-губернатор Николай Симоненко получил почти 10 лет по делу о фортификациях.
Фигурантам уголовного дела о хищении более 500 млн руб., выделенных на строительство водовода из Ростова-на-Дону в Донецк, предъявили обвинение в окончательной редакции.
СКР возбудило уголовное дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, проработавшего на АЭС более 20 лет.
Блогера Илью Ремесло задержали в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о ВС России.
Долгопрудненский городской суд оштрафовал бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) на 1 тыс. руб. за демонстрацию изображения Алексея Навального.
Российская компания VK попала под санкции ЕС. Позже из каталога Google Play пропали приложения VK, мессенджера «Макс», «Одноклассников», Mail.ru и «Дзен».
Суд в Стамбуле выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в преступлениях против человечности.
Отставки и назначения
Депутаты горсовета Уфы отправили в отставку главу администрации города Ратмира Мавлиева.
Энди Бернем стал новым лидером Лейбористской партии Великобритании.
Верховная рада назначила новое правительство Украины. Юлия Свириденко покинула пост премьер-министра Украины, новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. С должности также смещен министр обороны Михаил Федоров.
Сделки недели
Холдинг VK продал свои 100% в отечественном магазине приложений RuStore гендиректору компании—разработчика сервиса.
Структуры французского производителя сахара Sucden фактически получили контроль над компанией «Милфудс», выпускающей кофе Poetti и Milagro.
Производитель рыбных полуфабрикатов Vici в РФ арендовал около 50 тыс. кв. м в логопарке «RNBA Шишкин лес» в Новой Москве.