Санкции против VK и смена правительства на Украине

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Цифры недели

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФАС проработать снижение норматива продаж дизеля на бирже до 10%.

Минэкономразвития определило первых 12 участников реестра цифровых платформ.

Автоперевозки из Китая в Россию подорожали за месяц на 15–25%.

Девяти российским регионам спишут две трети долгов на общую сумму 8,4 млрд руб.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов: в 2025-м по сравнению с 2024 годом выручка выросла на 25%, а чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 млрд.

ФОМ: рейтинг одобрения Владимира Путина опустился до 66%.

Акции ВТБ в ходе торгов на Мосбирже 16 июля упали на 6%, до нового исторического минимума — 57,8 руб.

ВЦИОМ: богатство в РФ начинается от 393 тыс. руб. в месяц.

Медианная зарплата в сфере искусства и массмедиа в июне выросла на 4% год к году и составила 80,5 тыс. руб.

Количество новых утечек данных в российских компаниях сократилось в четыре раза, а их объем — в 22 раза.

За первые шесть месяцев 2026 года продажи сидра в РФ выросли до 20,8 млрд руб. (на 77% больше в годовом выражении).

В первом полугодии 2026-го потребление алкоголя в литрах спирта на душу населения составило 7,77 л. Это на 0,54 л (6,5%) меньше, чем за аналогичный период 2025 года (8,31 л).

Импорт косметики и парфюмерии из Китая в РФ в январе—мае 2026 года увеличился на 74% год к году, до $152,3 млн.

Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» в первый уикенд проката может собрать более $200 млн по всему миру.