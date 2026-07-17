Классифайды пойдут на встречу

«Авито» планирует запуск собственного сервиса для знакомств. Решение встроят в основное приложение классифайда, а его главными преимуществами станут бесплатное использование, обновленная система рекомендаций и повышенная безопасность. Участники рынка называют выход конкурента на рынок логичным, так как у «Авито» уже есть преимущества в виде аудитории и технологий, но напоминают, что встроенный сервис не должен влиять на основные функции классифайда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Авито» изучает возможность запуска сервиса знакомств для серьезных отношений, который будет встроен в основное приложение платформы, рассказали “Ъ” источники, знакомые с планами компании. В «Авито» подтвердили “Ъ”, что такая возможность сейчас прорабатывается. «Запуск или отмена будет зависеть от анализа рынка, оценки практик подобных сервисов и понимания актуального запроса от пользователей»,— рассказали в «Авито». По словам собеседников “Ъ”, сервис будет бесплатным, а своим ключевым отличием от конкурентов компания планирует сделать упор на безопасность, например встроить обязательную верификацию профиля и алгоритмы, не допускающие появления ботов и фейковых анкет. Помимо верификации, сервис получит рекомендательные технологии, которые «Авито» развивает для основного каталога объявлений.

По данным Smart Ranking, в 2025 году совокупная выручка крупнейших российских сервисов знакомств выросла на 25%, до 6,2 млрд руб. На лидеров рынка — «VK Знакомства», Mamba и Twinby — приходится доля около 75%. Другие участники рынка дают иную оценку: по данным Data Insight, в России объем именно платных сервисов знакомств сократился с 11–12 млрд руб. в 2023 году до 8–10 млрд руб. в 2025-м. По данным Mediascope, за второе полугодие 2025 года средняя месячная аудитория у ряда крупнейших компаний в отрасли сократилась на 4–14%.

В «Авито» говорят, что на платформе работает более 100 различных моделей машинного обучения, которые защищают пользователей на каждом этапе клиентского пути. Для обеспечения успешной работы сервиса на первой стадии разработки «Авито» проведет исследования, в том числе по методу Fake Door (проверка бизнес-гипотез, при которой компания создает иллюзию готового продукта или функции и по реальному поведению пользователей оценивает спрос на продукт), добавили в компании.

«Авито» будет использовать в новом сервисе все те механики, которые уже доказали свою эффективность на основной площадке,— трехступенчатую систему модерации, безопасные каналы коммуникаций, инструменты верификации, в том числе в интеграции с внешними сервисами вроде «Госуслуг», говорит источник “Ъ”, знакомый с логикой продукта.

В Mamba считают выход «Авито» на рынок знакомств логичным с точки зрения поиска новых сценариев использования платформы, но довольно амбициозным шагом, так как здесь уже есть свои крупные устоявшиеся игроки. Главный вопрос в том, за счет чего «Авито» будет конкурировать. Компания обладает сильной экспертизой в области противодействия мошенничеству, но сама по себе обязательная верификация уже не является уникальным преимуществом, напоминает гендиректор Mamba Андрей Бронецкий.

«Я воспринимаю это не как серьезное новое направление, а скорее как попытку увеличить время внутри приложения, добавить еще один пользовательский сценарий и посмотреть на вовлечение»,— говорит соосновательница приложения для знакомств Twinby Вероника Яковлева. Как самостоятельный бизнес это слишком маленький рынок для компании такого масштаба, считает она.

Вероника Яковлева, соосновательница Twinby, о дейтинг-сервисах, ноябрь 2025 года, в интервью “Ъ”: «Наша функция заканчивается, как только вы выходите из приложения».

«Индустрия дейтинга в России сейчас нуждается в технологической трансформации,— напоминает руководитель проектов в Spektr Кристина Манько.— Пользователи хотят использовать персонализированные сервисы с точными алгоритмами выбора пары». При этом вопрос поиска пары остается актуальным для многих людей, а онлайн-канал продолжает быть понятной и логичной механикой знакомства — с этой точки зрения решение «Авито» выйти на рынок дейтинга кажется удачным, считает госпожа Манько.

«Сокращение аудитории — это не уход людей из знакомств, а их переток в другие форматы. Пользователи устали от однотипных сервисов, высокой доли платных функций и большого количества фейковых профилей, поэтому новый игрок может занять свою нишу, если предложит иной качественный пользовательский опыт»,— говорит директор практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Роман Самойлов.

«"Авито" предстоит много работы для конвертации пользовательской базы в новый сервис, так как многие будут против того, чтобы их склонность к знакомствам как-то отображалась в основном профиле»,— говорит аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Впрочем, несмотря на вызовы, в России с 2022 года, после ухода иностранных сервисов, так и не появилось достойной альтернативы, напоминает господин Вильянов. «Если "Авито" сможет обеспечить большую базу анкет, создать комфортные условия для общения, у сервиса может быть отличное будущее»,— заключает он.

Варвара Полонская