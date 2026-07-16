Акции ВТБ упали до исторического минимума

Акции ВТБ (MOEX: VTBR) в ходе торгов на Мосбирже 16 июля упали на 6%, до исторического минимума — 57,8 руб., приближаясь к номиналу (50 руб.) в преддверии дивидендной отсечки.

Падение ценных бумаг ВТБ, по мнению аналитиков, связано с общей слабостью российского фондового рынка и с корпоративными историями банка — в частности, речь идет об итогах заседания наблюдательного совета банка, сообщает «Интерфакс».

Наблюдательный совет ВТБ в конце мая рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды лишь 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, а также утвердить допэмиссию в размере до 6,2 млрд акций, что соответствует примерно 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ.