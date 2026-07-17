Энди Бернем стал новым лидером Лейбористской партии

Бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема официально избрали лидером правящей в Великобритании Лейбористской партии. Об этом заявила глава Национального исполнительного комитета лейбористов Шабана Махмуд на партийной конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энди Бернем

Фото: Isabel Infantes / Reuters Энди Бернем

Фото: Isabel Infantes / Reuters

«Поскольку других кандидатов, отвечающих требованиям, не было выдвинуто, для меня большая честь объявить, что официально избранным лидером Лейбористской партии является Энди Бернем»,— заявила госпожа Махмуд (цитата по AFP). Пост премьер-министра Великобритании господин Бернем займет 20 июля.

В своей речи после избрания Энди Бернем заявил, что пока не определился с составом будущего кабинета. Однако, по его словам, его команда старших министров будет отражать интересы всех фракций Лейбористской партии. Политик также подчеркнул, что не собирается отстранять от должности тех лейбористов, чьи взгляды отличаются от его собственных.

Новый лидер также отметил, что правительству следует стремиться к менее агрессивному политическому дискурсу. «Мы не будем пытаться превзойти своими реформами партию Reform UK»,— отметил господин Бернем (цитата по Reuters). Он пообещал поддерживать бизнес, однако подчеркнул необходимость усилить госконтроль за ценами на товары первой необходимости. По его словам, без этого невозможно регулировать инфляцию.