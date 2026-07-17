Энди Бернем стал новым лидером Лейбористской партии
Бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема официально избрали лидером правящей в Великобритании Лейбористской партии. Об этом заявила глава Национального исполнительного комитета лейбористов Шабана Махмуд на партийной конференции.
Энди Бернем
Фото: Isabel Infantes / Reuters
«Поскольку других кандидатов, отвечающих требованиям, не было выдвинуто, для меня большая честь объявить, что официально избранным лидером Лейбористской партии является Энди Бернем»,— заявила госпожа Махмуд (цитата по AFP). Пост премьер-министра Великобритании господин Бернем займет 20 июля.
В своей речи после избрания Энди Бернем заявил, что пока не определился с составом будущего кабинета. Однако, по его словам, его команда старших министров будет отражать интересы всех фракций Лейбористской партии. Политик также подчеркнул, что не собирается отстранять от должности тех лейбористов, чьи взгляды отличаются от его собственных.
Новый лидер также отметил, что правительству следует стремиться к менее агрессивному политическому дискурсу. «Мы не будем пытаться превзойти своими реформами партию Reform UK»,— отметил господин Бернем (цитата по Reuters). Он пообещал поддерживать бизнес, однако подчеркнул необходимость усилить госконтроль за ценами на товары первой необходимости. По его словам, без этого невозможно регулировать инфляцию.
Избранию Энди Бернема на пост лидера Лейбористской партии предшествовала отставка предыдущего премьер-министра Великобритании Кира Стармера 22 июня 2026 года. Стармер был вынужден уйти из-за потери доверия со стороны парламентской фракции и членов кабинета министров, его деятельность одобряли лишь 18% избирателей, что стало одним из самых низких показателей популярности среди премьер-министров за многие годы. Окончательным приговором для Стармера стала победа Бернема на довыборах в Палату общин 18 июня, куда он вернулся после работы мэром Большого Манчестера. После этого Бернем заручился поддержкой около 300 депутатов-лейбористов, что гарантировало ему победу в борьбе за лидерство.
Энди Бернем уже дважды баллотировался на пост лидера партии, в 2010 и 2015 годах, но оба раза проигрывал. Однако после победы на довыборах в парламент в 2026 году он стал единственным кандидатом, поскольку остальные претенденты, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, отказались от борьбы и поддержали его. Эта ситуация позволила ему стать лидером партии без состязания, что, по мнению экспертов, упростило передачу власти. Предполагалось, что если Бернем окажется единственным кандидатом, он мог бы занять пост премьер-министра уже 17 июля 2026 года.
Бернем известен как «король Севера» за успешные реформы на посту мэра Большого Манчестера и выступает за расширение прав регионов и децентрализацию власти, планируя даже перенести часть деятельности премьера в Манчестер. Его политическую философию называют «манчестеризмом» — «социализм, благоприятствующий бизнесу». Однако, несмотря на его популярность, эксперты отмечают отсутствие у Бернема сформированной внешнеполитической и оборонной повестки, что вызывает опасения, что он может, как и его предшественники, столкнуться с трудностями в управлении страной, не успев радикально изменить ситуацию после «Брексита», который привел к череде нестабильных правительств.