Убийство ядерщика признали терактом

Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) 16 июля возбудило уголовное дело о теракте в связи с атакой украинского дрона на гражданский автомобиль в Энергодаре, в результате чего погибли два человека, включая главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, проработавшего на АЭС более 20 лет. «Росатом» заявил, что ожидает от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию». В МИД РФ также потребовали от МАГАТЭ «четкого и артикулированного заявления с осуждением этого убийства». Агентство отреагировало, но не так, как того ожидали в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев, проработавший на станции более 20 лет, после перехода ее под контроль РФ получил российское гражданство

Фото: Telegram-канал Запорожской АЭС Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев, проработавший на станции более 20 лет, после перехода ее под контроль РФ получил российское гражданство

Фото: Telegram-канал Запорожской АЭС

О возбуждении дела по ст. 205 УК РФ сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, «15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа был атакован легковой автомобиль (Toyota Camry), двигавшийся по улице Энергетиков». В результате удара погибли водитель транспортного средства и находившийся в автомобиле главный инженер Запорожской АЭС Александр Александрович Яковлев. Также пострадал еще один пассажир — работник станции.

Александр Яковлев родился в 1980 году. Начинал трудовую деятельность в 2003 году на Запорожской АЭС. Прошел путь от машиниста 5 разряда до главного инженера.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал произошедшее «целенаправленным террористическим актом киевского режима». По его словам, Александр Яковлев «всю свою жизнь посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту». «Эта трагедия стала возможной в результате не просто попустительства, а прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств,— подчеркнул Алексей Лихачев.— Цена этого попустительства — и человеческие жизни (за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек), и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы».

По его словам, «мировая общественность должна понимать это». «Мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию»,— добавил он.

В МИД РФ убийство Александра Яковлева назвали «очередным кровавым преступлением» Украины.

В ведомстве подчеркнули, что профессиональная деятельность главного инженера ЗАЭС «имела самое непосредственное отношение к обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности этой станции, регулярно подвергающейся нападениям и провокациям со стороны Украины». Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что «это преступление киевского режима обязан, наконец, разглядеть (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль.— “Ъ”) Гросси». «Требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого, артикулированного заявления с осуждением этого убийства»,— добавила она.

Расположенная близ города Энергодара на левом берегу Днепра ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. Это крупнейшая АЭС Европы. С марта 2022 года она находится под контролем РФ. В сентябре 2022 года последние работавшие энергоблоки станции — пятый и шестой — вывели в режим холодного останова из-за регулярных обстрелов и обрывов линии электропередачи. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ, с тех пор ею управляет дочерняя компания «Росэнергоатома» (входит в состав «Росатома»). С сентября 2022 года на ЗАЭС работает мониторинговая группа МАГАТЭ.

МАГАТЭ сообщило, что российские власти проинформировали агентство о том, что главный инженер ЗАЭС был убит в результате удара беспилотника. Рафаэль Гросси, как говорится в заявлении МАГАТЭ, «осуждает этот инцидент», который «представляет собой неприемлемую атаку на станцию и ее руководство и подвергает серьезной опасности ядерную безопасность». «МАГАТЭ призывает немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты или вблизи них, а также на их сотрудников»,— заявил гендиректор агентства в соцсети X.

В отдельном отчете на сайте МАГАТЭ также говорится об обстрелах Энергодара в предыдущие дни: «Персонал ЗАЭС продолжает работать в крайне сложных условиях… Это напрямую касается ядерной безопасности…» «Я вновь призываю проявлять максимальную военную сдержанность вблизи объектов ядерной энергетики, чтобы избежать любого риска ядерной аварии»,— сказано в докладе со ссылкой на Рафаэля Гросси.

На то, кто стоит за этими атаками, как и в случаях предыдущих ударов ВСУ по ЗАЭС и ее городу-спутнику Энергодару, ни в том ни в другом заявлении не указывается.

Буквально на днях Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси провели в Калининграде консультации, главной темой которых стало резкое обострение обстановки вокруг Запорожской АЭС. В ходе встречи российские официальные лица призывали МАГАТЭ давать публичную оценку действиям украинской стороны. «В отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия»,— заявил после переговоров Алексей Лихачев.

Елена Черненко