Российских госслужащих обяжут перейти в отечественные мессенджеры к 2030 году
Правительство обязало российских госслужащих полностью перевести рабочие чаты в отечественные мессенджеры к 2030 году. Соответствующий документ опубликовали на портале правовых актов.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Требование перешло в документ из прошлой редакции стратегического направления, которая была принята в 2024 году. Нынешнее направление предусматривает переход госслужащих на отечественные коммуникационные сервисы до 100% к 2030 году.
В эти же сроки предлагают создать и внедрить сервис обмена информацией для повышения доступности услуг в различных сферах жизни и обеспечения конфиденциальности получаемой и передаваемой информации. Реализовывать стратегическое направление вместе с другими органами власти и внебюджетными структурами поручили Минцифры России.
В марте глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину, что все российские школы организовали чаты в «Максе». По его словам, переход в отечественный мессенджер затронул более 20 млн учителей и школьников. Министр назвал «Макс» защищенным мессенджером, где можно получить доступ к дневникам, школьным заданиям, узнать о поступлении в детские сады и школы.
Мессенджер «Макс» — отечественная платформа, объединяющая функции мессенджера и госуслуг. Разработан в 2025 году компанией VK. После замедления WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) и Telegram российские пользователи и госструктуры стали массово переходить в «Макс».
Использование отечественных мессенджеров госслужащими, банками и операторами связи для общения с клиентами было предложено в рамках борьбы с кибермошенничеством и телефонным фродом. Запрет на использование иностранных мессенджеров для этих целей планировался в пакете антимошеннических законопроектов, разработанных Минцифры России совместно с правоохранительными органами и ЦБ.
Переход на отечественное программное обеспечение и платформы, включая мессенджеры, активно продвигается в госсекторе с 2022 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручал Минцифры разработать методики оценки и механизмы перехода, отмечая, что многие региональные ведомства не спешат внедрять российские решения из-за нехватки бюджета или технологической незрелости. К 2025 году уже более двух третей значимых объектов критической инфраструктуры госорганов и госкомпаний были переведены на отечественное ПО.