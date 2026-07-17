Российских госслужащих обяжут перейти в отечественные мессенджеры к 2030 году

Правительство обязало российских госслужащих полностью перевести рабочие чаты в отечественные мессенджеры к 2030 году. Соответствующий документ опубликовали на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Требование перешло в документ из прошлой редакции стратегического направления, которая была принята в 2024 году. Нынешнее направление предусматривает переход госслужащих на отечественные коммуникационные сервисы до 100% к 2030 году.

В эти же сроки предлагают создать и внедрить сервис обмена информацией для повышения доступности услуг в различных сферах жизни и обеспечения конфиденциальности получаемой и передаваемой информации. Реализовывать стратегическое направление вместе с другими органами власти и внебюджетными структурами поручили Минцифры России.

В марте глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину, что все российские школы организовали чаты в «Максе». По его словам, переход в отечественный мессенджер затронул более 20 млн учителей и школьников. Министр назвал «Макс» защищенным мессенджером, где можно получить доступ к дневникам, школьным заданиям, узнать о поступлении в детские сады и школы.

Мессенджер «Макс» — отечественная платформа, объединяющая функции мессенджера и госуслуг. Разработан в 2025 году компанией VK. После замедления WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) и Telegram российские пользователи и госструктуры стали массово переходить в «Макс».