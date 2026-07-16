Девяти российским регионам спишут две трети долгов
Правительство спишет две трети задолженностей по бюджетным кредитам в девяти регионах на общую сумму 8,4 млрд руб. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мера затронет Алтай, Башкирию, Чечню, а также Ивановскую, Ленинградскую, Орловскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тверскую области.
Списанная сумма в каждом регионе будет соответствовать размеру его вложений в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности и инфраструктурные проекты. Предполагается, что регионы направят освободившиеся средства на формирование привлекательных условий для бизнеса и комфортной среды для жизни граждан, отметил Михаил Мишустин.
Всего в 2026 году власти списали долги в 71 регионе на общую сумму свыше 285,7 млрд руб. В 2025 году мера затронула 58 регионов, объем списаний составил 226,9 млрд руб.
Списание задолженностей по бюджетным кредитам является частью программы по снижению долговой нагрузки регионов, инициированной поручением президента Владимира Путина в феврале 2024 года. Тогда было предложено списывать две трети долга при условии, что высвободившиеся средства будут направлены на целевые проекты и инвестиции, что позволит регионам сохранить более 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Общий объем госдолга регионов на начало 2025 года составлял 3,15 трлн рублей, из которых около 78% приходилось на бюджетные кредиты.
Согласно утвержденным правилам, регионы должны направить не менее половины высвобождаемых средств на инфраструктурные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а оставшуюся часть можно использовать на расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие населенных пунктов или новые инвестиционные проекты. Механизм списания долгов был запущен в конце 2020 года для стимулирования развития инфраструктуры и инвестиционной активности в регионах. Некоторые регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью могут также направить эти средства на реализацию национальных проектов и мероприятия, связанные со специальной военной операцией.