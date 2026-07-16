Девяти российским регионам спишут две трети долгов

Правительство спишет две трети задолженностей по бюджетным кредитам в девяти регионах на общую сумму 8,4 млрд руб. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мера затронет Алтай, Башкирию, Чечню, а также Ивановскую, Ленинградскую, Орловскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тверскую области.

Списанная сумма в каждом регионе будет соответствовать размеру его вложений в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности и инфраструктурные проекты. Предполагается, что регионы направят освободившиеся средства на формирование привлекательных условий для бизнеса и комфортной среды для жизни граждан, отметил Михаил Мишустин.

Всего в 2026 году власти списали долги в 71 регионе на общую сумму свыше 285,7 млрд руб. В 2025 году мера затронула 58 регионов, объем списаний составил 226,9 млрд руб.